교포 선수에 막힌 소녀의 꿈…“여자농구 살려야 한다” 우리은행 정혜윤 추가 선발

지명 못 받아 농구 그만둘 위기에 놓여

15명 중 5명이 교포…국내 선수 위기

“매 순간 간절한 마음으로 노력하겠다”

이미지 확대 정혜윤. WKBL 제공

세줄 요약 우리은행, 정혜윤 수련선수 추가 선발

교포 선수 대거 참여로 국내 고졸 미지명

여자농구 저변 확대와 미래 전력 고려

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여자프로농구 아산 우리은행이 올해 교포 선수들에 밀려 프로 데뷔의 꿈이 막힌 고교 선수를 추가로 선발했다.우리은행은 25일 “2026~27시즌 신인선수 드래프트에서 총 3명의 선수를 지명한 데 이어 드래프트에 참여했으나 지명되지 않은 마산여고 정혜윤을 수련선수로 추가 선발했다”고 밝혔다. 2008년생의 정혜윤은 키 165㎝의 가드로 18세 이하 여자농구 아시아컵 청소년 국가대표로 선발되는 등 성장 가능성을 갖춘 유망주로 평가받는다.전주원 감독은 “정혜윤 선수는 스피드를 갖춘 가드 자원으로서, 미래 선수층 강화에 도움이 될 것으로 판단했다”며 “좋은 선수를 영입할 수 있도록 지원해준 구단에 감사하다”고 밝혔다.우리은행이 뒤늦게 선수를 선발한 것은 올해 드래프트에 교포 선수가 대거 참여했기 때문이다. 총 15명이 지명됐는데 이 가운데 교포 선수가 5명이나 된다. 1라운드 1순위 가네다 마나가 28세, 3순위 김리혜가 24세, 4순위 오쿠라 유리가 21세, 5순위 원이아나가 24세, 2라운드 1순위 가네미츠 아야네가 24세 등 모든 선수가 나이와 경력을 갖췄다. 즉시전력감이 필요한 구단 입장에서는 키워야 하는 선수보다 경력직인 교포 선수를 우선해 선발할 수밖에 없는 구조였다.이는 고스란히 국내 고졸 선수들이 지명받지 못하는 결과로 이어졌다. 구단 측은 “외국국적동포 선수 참가 증가로 국내 선수들이 상당수 미지명된 사실을 보고받은 정진완 구단주가 직접 추가 영입 검토를 지시했다”면서 “갈수록 저변이 얕아지는 여자농구 현실에서 이번 수련선수 추가 선발이 작지만 희망을 전하는 계기가 되기를 바란다는 뜻을 전했다”고 설명했다.우리은행은 정혜윤을 수련선수로 계약한 후 프로선수로서의 훈련과 적응 기간을 거쳐 정식선수로 등록할 계획이다. 농구선수의 꿈을 접을 위기에 있던 정혜윤은 “진로에 대해 고민하던 중 우리은행이 손을 내밀어줘서 다시 도전할 수 있게 됐다”면서 “쉽게 얻은 기회가 아닌 만큼 매 순간 간절한 마음으로 노력해 정식 엔트리 등록이라는 첫 번째 목표를 반드시 이루겠다”는 각오를 전했다.류재민 기자