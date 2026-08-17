한국 농구, 이틀 연속 ‘광복절 참사’… 日에 최다 점수 차 굴욕

1차전 20점 차·2차전 29점 차 완패

에이스 이현중·송교창 등 큰 공백

日 NBA 현역 하치무라 등 총출동

세줄 요약 광복절 일본전, 남자농구 최다 점수 차 패배

이튿날 2차전도 대패, 전력 공백과 준비 부족

여자배구도 일본에 완패, 광복절 악몽 확산

2026-08-17 B7면

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2026년 광복절이 한국 농구 치욕의 날로 기록됐다. ‘가위바위보’도 일본에 지면 안 되는 이날, 한국 남자 농구는 역대 한일전 최다 점수 차 패배의 굴욕을 맛봤다. 충격이 채 가시기도 전에 한국은 최다 점수 차 패배 기록을 하루 만에 경신하며 ‘도쿄 대참사’를 겪었다.니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구 대표팀은 지난 15일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 열린 일본과의 친선 경기 1차전에서 68-88로 졌다. 20점 차 패배는 기존 기록인 1962 자카르타아시안게임 당시 17점 차(58-75)를 넘는 기록이다.이번 대결을 앞두고 대표팀 에이스인 이현중이 미국프로농구(NBA) 구단들의 미니 캠프에 초청받아 빠졌고, 송교창(오사카 에베사)과 최준용(부산 KCC)도 각각 부상과 해외 리그 도전을 이유로 대표팀 명단에서 제외되면서 전력에 공백이 생겼다. 반면 일본은 현역 NBA 선수인 하치무라 루이, 가와무라 유키(이상 로스앤젤레스 클리퍼스)와 귀화 선수 조시 호킨슨(도쿄 선로커스) 등 핵심 선수들이 모두 모여 완전체로 나섰다.한국은 광복절 대결에서 초반 0-11까지 밀렸다가 에디 다니엘(서울 SK), 유기상(창원 LG) 등의 활약을 앞세워 15-18까지 따라붙은 채 1쿼터를 마쳤다. 그러나 추격은 사실상 여기까지였다. 2쿼터부터 점수 차이가 점점 벌어지더니 결국 20점 차로 졌다.16일 열린 2차전은 29점 차인 66-95로 졌다. 공수 모두 제대로 준비는 했는지 의문이 갈 정도로 일방적인 경기였다. 한국은 이번 평가전에서 소득 없이 굴욕만 당한 채 일본과의 격차를 실감해야 했다. 마줄스 감독은 부임 후 1승 5패라는 초라한 성적을 거뒀다.광복절 패배는 여자배구에서도 나왔다. 차상현 감독이 이끄는 여자배구 대표팀은 홍콩 퀸 엘리자베스 스타디움에서 열린 일본과의 2026 동아시아여자배구선수권대회 준결승에서 0-3(17-25 18-25 21-25)으로 완패하며 무릎을 꿇었다. 1, 2세트 내리 일본의 다채로운 공격에 고전했던 한국은 3세트 12-19에서 20-22로 추격하는 뒷심을 보인 것으로 위안 삼아야 했다.류재민 기자