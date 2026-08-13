NBA 필라델피아에 간 제임스, 친정 레이커스와 ‘성탄 빅매치’

2026-08-13 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

로스앤젤레스(LA) 레이커스와의 8년 동행을 마치고 필라델피아 세븐티식서스로 팀을 옮긴 ‘킹’ 르브론 제임스(﻿42)가 연말 성탄절에 친정팀 레이커스를 상대한다. 미국프로농구(NBA) 사무국은 12일(한국시간) 2026~27시즌을 앞두고 ‘빅 매치’ 일정을 미리 공개했다. 통상 NBA 사무국은 북미 지역 최대 명절로 꼽히는 성탄절 주간에는 오랜 라이벌 관계의 팀을 비롯해 팬들의 관심사가 큰 경기 위주로 편성한다.제임스가 새로 합류한 필라델피아는 오는 10월 21일 미국 뉴욕의 매디슨 스퀘어 가든에서 디펜딩 챔피언 뉴욕 닉스를 상대로 개막전을 치른다. 데뷔 24번째 시즌을 맞는 제임스의 필라델피아 데뷔전이 될 전망이다. 이날은 2025~26시즌 챔피언 결정전 우승팀 뉴욕이 홈구장에 챔피언 깃발을 게양하는 날이기도 하다. 제임스의 홈 데뷔전은 10월 23일이 될 전망이다. 이날 제임스는 2003년 자신에게 NBA 데뷔 기회를 준 팀이자 2016년 우승까지 함께 일궜던 클리블랜드 캐버리어스와 대결한다.12월 25일 성탄절에는 직전 시즌까지 뛰었던 레이커스와 맞붙기 위해 LA로 향한다. 제임스를 포함해 보스턴 셀틱스의 주축 가드 제일런 브라운까지 영입한 필라델피아는 새 시즌 강력한 우승 후보로 떠올랐다. 주요 경기 일정만을 먼저 발표한 NBA 사무국은 14일에는 전체 시즌 경기 일정을 공개한다.박성국 기자