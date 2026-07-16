누구도 못 살린 ‘만년 꼴찌’ 삼성 국대 감독 품었다…김상식호 출범

5년 연속 최하위 삼성 성적 낼지 관심

“선수 개개인 역량 최대한 끌어낼 것”

이미지 확대 김상식 서울 삼성 신임 감독. 서울 삼성 제공

세줄 요약 삼성, 김상식 전 대표팀 감독 선임

5시즌 연속 꼴찌 팀 재건 과제 부여

KGC 통합우승 경험, 반등 기대감

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최근 프로농구 5시즌 연속 꼴찌를 기록한 서울 삼성이 새 사령탑에 김상식 전 국가대표 감독을 선임했다고 16일 발표했다.삼성은 “김 감독은 오랜 현역 선수 생활과 지도자 경력을 통해 쌓아온 풍부한 농구 철학과 탁월한 전술 운용 능력을 갖춘 인물로, 구단 내외부에서 높은 신뢰를 받아온 지도자”라고 평가했다.양정고와 고려대를 졸업한 김 감독은 1991년 기업은행에 입단해 선수 생활을 시작했다. 선수 시절에는 탁월한 3점슛 능력과 기동력으로 ‘이동 미사일’이라는 별명을 얻었다.선수 은퇴 후에는 안양 SBS-KT＆G 수석코치, 대구 오리온스 수석코치·감독, 삼성 수석코치를 역임하며 지도자로서의 경력을 다졌다. 2018~2021년에는 한국 남자농구 국가대표팀 감독을 맡아 대표팀을 이끌었다.2022년에는 안양 KGC 감독으로 부임해 첫 시즌인 2022~23시즌 통합우승을 차지하며 지도력을 입증했다. 2024~25시즌이 끝나고 재계약이 불발됐고 이번에 다시 삼성으로 돌아왔다.삼성이 최근 5시즌 연속 정규리그 최하위에 그친 약체인 만큼 김 감독의 지도력도 시험대에 오를 전망이다. 누가 와도 불가능했던 삼성의 꼴찌 탈출을 김 감독이 해낸다면 최고의 지도자로 우뚝 설 수 있다.구단 측은 “이번 선임은 팀의 체계적인 재건과 경쟁력 강화를 위한 중요한 결정”이라며 “감독의 리더십 아래 선수단이 하나로 뭉쳐 팬 여러분의 기대에 부응하는 결과를 만들어내겠다”고 밝혔다.김 감독은 “삼성의 감독으로 선임돼 큰 영광으로 생각한다”며 “선수 개개인의 역량을 최대한 끌어내고, 공격적이고 빠른 농구를 통해 팬 여러분께 즐거움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.류재민 기자