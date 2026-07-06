11점 차 극적 뒤집기… 한국 ‘亞 최강’ 일본 꺾고 농구 월드컵 꿈 계속

예선 B조 한일전서 81-79 역전승

이미지 확대 대한민국 농구 대표팀 이우석이 6일 경기 고양소노아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 조별리그 B조 한국과 일본의 경기에서 슛을 하고 있다.

뉴스1

세줄 요약 11점 차 열세 뒤집은 일본전 극적 승리

이우석 19점, 최준용 16점 맹활약

마줄스 감독 부임 후 첫 승과 2라운드 진출

2026-07-07 B6면

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대한민국 농구 국가대표팀이 ‘아시아 최강’ 일본을 꺾고 극적으로 살아남았다. 지난해 12월 ‘첫 외인 사령탑’으로 주목받으며 부임 후 3경기 연패에 빠진 니콜라이스 마줄스 감독은 천신만고 끝에 첫 승을 올렸다.한국은 6일 경기 고양소노아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 윈도우 B조 일본과의 경기에서 11점 차까지 뒤졌던 경기를 뒤집으며 81-79로 승리했다. 지난 3일 16점 리드를 못 지키고 대만에 충격패를 당했던 한국은 이로써 3승 3패의 성적으로 다음 라운드 진출에 성공했다.1쿼터부터 팽팽한 경기가 이어졌다. 한국은 에디 다니엘이 홀로 7점을 책임지는 활약 속에 이우석(6점), 유기상(5점) 등이 활약하며 일본과 25-25 승부를 펼쳤다. 2쿼터도 일본이 앞서면 한국이 따라붙는 시소게임이 이어졌다. 2쿼터 막판 ﻿일본의 공격 상황에서 에디 다니엘이 재치 있는 스틸로 상대 흐름을 끊어내며 35-37로 전반을 마쳤다.한국은 3쿼터 들어 크게 끌려갔다. 3쿼터 초반부터 잦은 턴오버에 이어 리바운드 싸움도 밀리며 5분 정도를 남기고 니시다 유다이에 3점슛을 허용해 점수가 40-51까지 벌어졌다.위기에 몰린 한국은 최준용의 3점슛을 시작으로 침착하게 추격에 나섰다. 최준용은 3쿼터 막판 코트를 지배하며 연속 득점에 성공했고 51-54까지 좁혔다. 1분도 채 남지 않은 상황에서 다니엘이 공을 가로챈 후 호쾌한 덩크에 성공해 53-54가 됐고 최준용의 역전 득점으로 한국이 3쿼터를 55-54로 역전했다.기세를 올린 한국은 4쿼터 경기를 주도하며 전세를 완전히 역전했다. 그러나 경기 종료 1분여를 남겨두고 일본의 압박에 고전하며 8점 차 앞서던 경기를 80-79까지 쫓겼다. 한국은 마지막 이우석의 자유투로 81-79를 만들며 한숨 돌렸다. 종료 2.6초 전 일본의 공격 때 시계가 멈춘 채 진행되는 일도 있었지만 비디오 판독 결과 심판이 2.6초가 다 지나갔다고 판단해 경기가 종료됐다.이우석이 19점 7리바운드, 최준용이 16점 3리바운드로 활약하며 승리를 이끌었다. 승부처마다 스틸에 성공한 ‘19세 농구천재’ 다니엘은 9점 5스틸로 존재감을 뽐냈다.류재민 기자