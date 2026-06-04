막판 집중력 발휘 뉴욕 닉스, 샌안토니오 잡고 플레이오프 12연승…브런슨 30점

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세줄 요약 브런슨 30점, 4쿼터 13점 폭발로 역전 주도

뉴욕 닉스, 샌안토니오 105-95 제압하며 1승

플레이오프 12연승, 챔프전 우승 기대 상승

이미지 확대 제일런 브런슨.AFP 연합뉴스

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미국 프로농구(NBA) 뉴욕 닉스가 막판 집중력을 발휘하며 외계인 빅토르 웸반야마가 버틴 샌안토니오 스퍼스를 잡고 챔피언결정전에서 먼저 승리를 차지했다.뉴욕은 4일(한국시간) 미국 텍사스주 프로스트 뱅크 센터에서 열린 NBA 파이널(7전4승제) 1차전에서 결정적인 순간 팀의 주축인 제일런 브런슨의 눈부신 활약을 바탕으로 샌안토니오를 105-95로 눌렀다.플레이오프 12연승을 기록한 뉴욕은 1999년 샌안토니오가 세웠던 NBA 단일 플레이오프 역대 최다 연승 2위 기록과 타이를 이뤘다. 최다 연승 기록은 2017년 골든스테이트 워리어스가 세운 15연승이다. 특히 뉴욕은 이날 승리로 1973년 이후 53년 만에 챔프전 우승을 위한 유리한 고지도 확보했다. 2차전은 6일 같은 장소에서 열린다.경기 초반은 샌안토니오의 페이스였다. 루키인 딜런 하퍼의 활약과 기둥 웸반야마의 변함없는 활약, 줄리안 샴페니의 3점포 공세로 순식간에 전반을 55-48로 앞선 채 마쳤다.뉴욕의 에이스인 브런슨은 전반 도중 무릎과 발목 통증으로 라커룸을 오가며 야투 난조를 겪었으면서 3쿼터 한대 51-65, 14점차까지 뒤지기도 했다.하지만 웸반야마를 잘 막은 칼 앤서니 타운스가 3쿼터들어 꾸준하게 림어택을 시도하며 76-76 동점을 만들었고 4쿼터 종료 7분22초전 브런슨의 점퍼로 뉴욕은 처음으로 88-86으로 앞서나갔다.종료 2분여를 남기고 웸반야마의 자유투로 94-95로 재역전을 허용한 뉴욕은 그렇지만 브런슨이 종료 1분50초전 코너 3점포로 97-95로 경기를 뒤집었고 종료 37.8초 전에는 다시 2점슛을 꽂아넣으며 101-95로 달아났다.4쿼터에만 13점을 몰아넣은 브런슨이 30점에 3리바운드로 공격을 주도했으며 타운스도 웸반야마를 수비하면서도 18점 12리바운드로 힘을 보탰다.웸반야마는 26점 12리바운드, 3블록샷으로 분전했지만 막판 집중력이 떨어진 것이 패인이었다.이제훈 전문기자