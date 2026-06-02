언더아머 떠난 스테픈 커리, 중국 ‘리닝’ 품으로…10년 계약

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세줄 요약 커리, 언더아머 결별 뒤 리닝과 10년 계약

농구화·의류·골프용품 포함한 대형 후원

개인 브랜드 선수 영입 조항까지 포함

이미지 확대 중국 스포츠 브랜드 ‘리닝’과 후원 계약 소식을 전하는 스테픈 커리. 커리 SNS 캡처

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미국 프로농구(NBA) 슈퍼스타 스테픈 커리(38·골든스테이트 워리어스)가 중국 스포츠 브랜드 ‘리닝(Li-Ning)’과 10년간 후원 계약을 맺었다. 배드민턴과 마라톤 분야에서 두각을 보이는 리닝은 최근 농구화 개발에도 집중 투자하며 빠른 속도로 외연을 확장하는 모양새다.2일 미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 커리의 새로운 후원 계약 소식을 전하며 “이번 계약에는 농구화를 비롯한 농구용품, 라이프스타일 의류, 골프용품이 포함됐으며 커리가 개인 브랜드에 다른 운동선수를 영입할 수 있는 조항도 있다”고 덧붙였다.커리도 이날 자신의 소셜 미디어에 계약 소식을 공개하며 “평생의 파트너십”이라고 표현했다. 그는 영상 메시지를 통해 “이것은 단순한 신발 계약이나 시그니처 시리즈 그 이상”이라며 “리닝이 내가 신뢰하고, 앞으로도 최고 수준의 퍼포먼스를 계속해서 보여줄 수 있는 스니커즈(농구화)를 제공할 것”이라고 말했다.NBA에서는 이미 드웨인 웨이드, 지미 버틀러가 리닝과 계약을 맺고 각자의 농구화를 출시했다.커리는 언더아머와 결별하기 전까지 13년 동안 파트너 관계를 유지해 왔으며, 지난 시즌에는 다양한 브랜드의 신발을 착용해 왔다.박성국 기자