‘불꽃슈터’ 전성현, 정관장 떠나 kt 품으로…kt, 전성현과 서민수 잇따라 영입

세줄 요약 kt, 전성현·서민수 연속 영입 발표

외곽슛 보강과 포워드 높이 강화 추진

전성현, kt서 명예 회복 의지 표명

이미지 확대 전성현. 수원 kt 제공

이미지 확대 서민수.수원 kt 제공

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‘불꽃슈터’ 전성현이 프로농구 안양 정관장을 떠나 문경은 감독이 지휘봉을 잡고 있는 수원 kt로 향한다. 또 서민수도 문 감독의 품으로 간다.kt는 28일 전성현과 계약기간 1년, 보수 총액 2억 원에 영입하고 서민수와는 계약기간 3년, 보수 총액 2억3000만원에 각각 계약했다고 밝혔다.kt 구단은 이번 영입이 팀 전술의 다양성 확보 및 외곽슛 보강을 목표로 추진된 것으로 국가대표 출신이자 리그 최고 슈터인 전성현의 합류로 고질적인 외곽 갈증을 해결할 것으로 전망했다.구단은 또 기동성과 외곽슛을 겸비한 장신 포워드 서민수를 영입해 포워드 라인의 높이와 안정감을 더하며 한층 짜임새 있는 전력을 구축했다고 소개했다.2013년 신인 드래프트에서 전체 7순위로 안양 KGC(현 정관장)에 입단한 전성현은 2022년 첫 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 당시 신생팀 고양 캐롯(현 소노)으로 옮겼고 2024년 이재도와의 트레이드로 창원 LG로 이적했다.LG에서 한 시즌(2024~25)을 보낸 그는 친정팀 정관장의 부름을 받고 귀환해 2025~26시즌을 맞았지만 계속된 부상 여파로 많은 출전 기회를 얻지 못했다. 전성현은 그렇지만 지난 플레이오프에서 부활 가능성을 보여줬다.전성현은 “kt로부터 영입 제안을 받았을 때 기뻤고 저를 원한다는 구단의 적극적인 의지에 깊은 고민 끝에 합류를 결정했다”며 “최근 몇 시즌 동안 기대에 미치지 못해 스스로도 아쉬움이 컸고 kt에서 명예를 회복하고 제 가치를 다시 한번 증명해 보고 싶다”고 말했다.서민수는 “구단에서 저의 가치를 높게 평가하며 적극적으로 다가와 주셔서 감사드린다. 팀이 제게 기대하는 역할을 명확히 인지하고 있는 만큼 코트 위에서 궂은일을 마다하지 않고 최선을 다하는 모습으로 보답하겠다”고 밝혔다.이제훈 전문기자