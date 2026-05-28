日 리그 평정한 이현중… “국대 달고 이기는 농구”

B리그 나가사키 벨카 첫 우승 기여

새달 4일쯤 한국 대표팀 훈련 합류

이미지 확대 PO MVP 트로피 일본 프로농구 B리그 나가사키 벨카의 이현중(앞줄 오른쪽)이 26일 요코하마 아레나에서 끝난 2025~26 B리그 파이널 류큐 골든킹스와의 3차전 경기에서 우승한 뒤 플레이오프(PO) 최우수 선수로 선정돼 트로피를 받고 있다.

B리그 제공

세줄 요약 일본 B리그 첫해 우승과 PO MVP 선정

정규리그 3점슛 성공·성공률 모두 1위

대표팀 합류해 월드컵 예선 준비

2026-05-28 B6면

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일본 프로농구 B리그 나가사키 벨카의 이현중이 26일 끝난 2025~26 B리그 파이널(3전 2승제) 류큐 골든킹스와의 3차전에서 3점 슛 3개 포함 양팀 최다인 23점을 넣으며 팀의 첫 우승에 기여하며 플레이오프(PO) 최우수선수(MVP)에도 선정됐다.미국프로농구(NBA) 무대를 목표로 삼아 하부리그인 G리그에서 뛰었고 호주리그에서도 뛰는 등 외국 리그 도전을 이어온 이현중은 2024~25시즌 호주 일라와라 호크스에서 우승한 데 이어 일본 리그에서도 이적 첫해에 우승이라는 값진 경험을 이뤘다.이현중은 일본 리그에서도 인상적인 활약을 펼쳤다. 정규리그 57경기에 출전해 평균 17.4점, 5.6리바운드를 기록한 그는 3점 슛 최다 성공(187개)과 3점 슛 성공률(47.9%) 모두 전체 1위에 오르며 B리그에서 최정상급 선수로 우뚝 섰다.2020년 창단한 나가사키는 이현중의 활약을 앞세워 올 시즌 47승13패로 리그 1위를 차지했다. 이현중은 PO 7경기에서도 평균 19.4점, 6.7리바운드를 올리며 나가사키의 우승에 결정적인 역할을 했다.이현중은 “우리 팀의 바바 유다이, 구마가이 고를 비롯해서 모두가 MVP를 받을 자격이 있다. 내가 운이 좋았던 것 같다”고 겸손해 하면서 “나라를 대표할 수 있는 것도 감사하고 한국 팬에게 감사하다”고 말했다.그는 이번 시즌을 돌아보며 “슈팅에서 자신감을 많이 찾았다. 팀원의 수비가 좋다 보니 저도 수비 에너지 레벨을 끌어올려야 했는데 선수들에게서 많이 배우면서 올라왔다고 생각한다”면서 “긴 시즌 부상 없이 마무리한 것도 큰 성과였다”고 평가했다.이현중의 시선은 이제 대표팀으로 향한다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자 농구대표팀은 7월 3일과 6일 고양 소노 아레나에서 각각 대만, 일본과 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 5·6차전을 치른다. 2라운드 진출을 위해 중요한 경기인만큼 이현중의 활약이 절실하다. 대표팀은 6월 1일 소집되며, 이현중은 일본 일정을 마무리하고 4일쯤 합류할 계획이다.이현중은 “어떤 경기든 이기고 우승하고 싶다. 대한민국 대표팀으로 뽑히는 것에 대한 익숙함에 속지 않고 계속 이기기 위한 농구를 찾으려고 열심히 하겠다”고 말했다. 이어 “나는 아직도 많이 부족한 선수라고 생각한다. 당장 내일이라도 운동하러 갈 준비가 돼 있다”며 미국 진출에 대한 의지도 숨기지 않았다.이제훈 전문기자