포스트시즌 11연승 뉴욕 닉스, 27년 만에 NBA챔프전 진출…53년 만에 정상 도전

세줄 요약 뉴욕 닉스, 클리블랜드 130-93 완파

포스트시즌 11연승, 역대 두 번째 기록

27년 만의 챔프전 진출, 53년 만의 정상 도전

이미지 확대 미국 프로농구(NBA) 뉴욕 닉스의 제일런 브런슨(오른쪽)이 26일(한국시간) 미국 오하이오주 로켓 아레나에서 열린 2025~26 NBA 동부 콘퍼런스 결승(7전4승제) 4차전 클리블랜드 캐벌리어스와 경기에서 제임스 하든을 피해 드리블하고 있다. 클리블랜드 EPA 연합뉴스

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미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스가 포스트시즌에서 11연승을 거두며 27년 만에 NBA챔피언결정전에 진출했다.뉴욕은 26일(한국시간) 미국 오하이오주 로켓 아레나에서 열린 2025~26 NBA 동부 콘퍼런스 결승(7전4승제) 4차전에서 클리블랜드 캐벌리어스를 130-93으로 대파했다.시리즈 전적 4연승을 달린 뉴욕은 1999년 챔프전 진출 이후 27년 만에 다시 챔프전에 진출하는 감격을 맛봤다. 뉴욕은 1970년과 1973년 NBA 챔피언에 오른 바 있고 1999년을 비롯해 6차례 준우승을 기록했다.특히 뉴욕은 지난 4월 애틀랜타 호크스와의 플레이오프 4차전 승리 이후 동부 준결승에서 필라델피아 세븐티식서스를 시리즈 전적 4-0, 결승에서 클리블랜드를 4-0으로 누르는 등 포스트시즌에서만 11연승을 거두며 포스트시즌 역대 두 번째 연승 기록을 세웠다. 포스트시즌 최다 연승 기록은 2017년 골든스테이트 워리어스가 기록한 15연승이다.뉴욕은 또 11연승 중 최근 6경기에서 모두 10점차 이상 승리를 거두는 강력한 모습도 선보였다. 1973년 이후 53년 만에 정상을 노리는 뉴욕은 다음 달 4일 서부 콘퍼런스의 오클라호마시티 썬더-샌안토니오 스퍼스 승자와 챔프전을 치른다.시리즈 전적 0-3으로 벼랑 끝에 몰린 클리블랜드는 1쿼터 경기 초반 도노반 미첼의 활약으로 5-0까지 앞서나갔지만 리드를 길게 잡지 못했다. 제일런 브런슨을 앞세운 뉴욕은 내외곽을 가리지 않는 파상공세로 점수 차를 벌여나갔고 1쿼터 후반부터 2쿼터 초반까지 20점을 넣는 동안 한점도 허용하지 않으며 전반을 68-49로 19점차 리드를 잡았다.3쿼터에서는 칼 앤서니 타운스가 3점슛 2개 포함 11점을 쓸어담으며 공격을 주도해 98-71로 멀찌감치 달아나 사실상 승부를 매조졌다.칼 앤서니 타운스가 19점, 제일런 브런슨과 미칼 브리지스가 15점씩을 넣는 등 출전 선수가 고른 활약을 펼쳤다. 클리블랜드는 도너번 미첼이 31점을 넣으며 분전했지만 턴오버 22개를 기록하는 등 스스로 자멸했다.이제훈 전문기자