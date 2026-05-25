‘외계인’ 웸반야마 33점 폭격…샌안토니오, 오클라호마시티 잡고 시리즈 타이

세줄 요약 웸반야마 33점 폭발, 샌안토니오 완승

오클라호마시티 103-82 제압, 시리즈 균형

강한 수비와 버저비터로 흐름 장악

이미지 확대 빅토르 웸반야마. AFP 연합뉴스

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미국 프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스의 ‘외계인’ 빅토로 웸반야마가 33점을 퍼부으며 오클라호마시티 썬더를 잡고 시리즈를 타이로 만들었다.샌안토니오는 25일(한국시간) 미국 텍사스주 샌안토니오의 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2025~26 NBA 플레이오프 서부 콘퍼런스 결승(7전4승제) 4차전 오클라호마시티와의 경기에서 103-82로 완승을 거뒀다. 시리즈 전적 2승2패를 기록한 양 팀은 27일 장소를 오클라호마시티의 홈으로 옮겨 5차전을 갖는다.샌안토니오는 3차전에서 벤치 멤버의 득점에서 23-76으로 완전히 밀렸던 것을 교훈 삼아 이번 경기에서는 실점을 최소화하며 안정적인 경기 운영 능력을 보여줬다.샌안토니오는 1쿼터 4분여를 남기고 연속 16득점하는 동안 실점은 하나도 하지 않으며 23-8까지 크게 달아났다. 1쿼터를 28-19로 앞선 채 마친 샌안토니오는 2쿼터에서도 종료 직전 웸반야마가 하프라인에서 던진 장거리 버저비터가 그대로 림을 통과하며 전반을 50-38로 앞선 채 마쳤다.3쿼터와 4쿼터에서도 강력한 수비를 바탕으로 오클라호마시티를 옭아맨 샌안토니오는 한 번의 리드도 허용하지 않은 채 승리를 매조졌다.승리의 주역인 웸반야마는 33점을 포함해 8리바운드, 5어시스트, 3블록슛, 2스틸을 기록했다. 디애런 폭스는 12득점, 10리바운드, 5어시스트로 팀 승리에 기여했다.반면 오클라호마시티의 샤이 길저스알렉산더는 19득점 7어시스트로 공격을 이끌었지만 15개의 야투를 던져 5개만 성공했을 정도로 야투성공률이 좋지 않았다.특히 제일런 윌리엄스와 아제이 미첼이 모두 부상으로 결장한 것이 오클라호마시티로서는 뼈아픈 대목이었다. 여기에 야투성공율 33%, 3점슛 성공률 18%(33개 중 6개 성공)를 기록한 것도 아쉬운 대목이었다.이제훈 전문기자