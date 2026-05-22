왕조 구축 앞둔 KCC ‘빅4 해체’…송교창 해외 진출 나선다

고졸 출신으로 정규리그 MVP 차지

‘빅4’ 주축으로 KCC 우승 멤버 활약

이미지 확대 부산 KCC 송교창이 13일 경기 고양소노아레나에서 열린 고양 소노와 KCC의 2025~26 프로농구 챔피언결정전 5차전에서 KCC가 승리하며 시리즈 전적 4승1패로 우승을 확정한 뒤 그물 커팅 세리머니를 하고 있다. 2026.5.13 KBL 제공

세줄 요약 송교창, 해외 진출 의사 밝히며 새 도전

KCC, 선수 뜻 존중해 임의탈퇴 공시 예정

빅4 해체 속 KCC 전력 공백 메우기 과제

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2025~26 프로농구에서 사상 최초로 6위의 우승을 일군 부산 KCC의 송교창(30)이 해외 진출에 도전한다. ‘빅4’(송교창·최준용·허웅·허훈)를 통해 왕조를 일굴 것으로 기대됐던 KCC로서는 송교창의 공백을 메우는 과제를 마주하게 됐다.KCC는 22일 “송교창 선수의 해외 진출 의사를 존중하며 선수의 새로운 도전을 지원한다”고 밝혔다. 송교창은 지난 시즌을 마치고 해외 무대에 도전하고 싶은 의사를 구단 측에 표했고, KCC도 선수의 앞날을 응원해주기 위해 해외 진출에 협조하기로 했다. 관련 규정에 따라 송교창은 임의탈퇴로 공시될 예정이다.KCC는 “송교창 선수는 헌신적인 플레이와 성실함을 바탕으로 팀을 위해 최선을 다해온 선수”라며 “새로운 무대에 도전하고자 하는 의지를 존중하며 해외에서도 좋은 활약을 펼치길 진심으로 응원한다”고 전했다.고등학교를 졸업하고 2015년 곧바로 프로에 뛰어든 송교창은 해마다 성장을 거듭하며 2020~21시즌 정규리그 최우수선수(MVP)를 차지했다. 그해 송교창은 53경기에서 경기당 평균 15.13점 6.11리바운드 2.21도움을 기록하며 KCC의 정규리그 우승을 이끌었다.2024~25시즌 부상으로 8경기 출전에 그쳤지만 2025~25시즌 34경기 10.82점 4.65리바운드 3.03도움으로 부활했다. 송교창은 국가대표 멤버로 구성된 KCC ‘빅4’의 주축으로서 팀의 역사를 완성하고 새로운 도전에 나서게 됐다.류재민 기자