위성우·임영희 떠난 우리은행…전주원 사단 새로 완성

야부치 수석코치·강영숙 코치 선임

이미지 확대 강영숙 코치. WKBL 제공

세줄 요약 전주원 감독 체제 출범과 코치진 재편

야부치 수석코치·강영숙 코치 선임

임영희 코치 이탈, 2년 계약 체결

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위성우 감독 체제를 마무리한 아산 우리은행이 전주원 감독과 함께 팀을 이끌 코치로 야부치 나츠미 수석코치와 강영숙 코치를 선임했다고 22일 밝혔다.우리은행은 이날 “전주원 감독 체제 출범에 맞춰 새로운 코칭스태프 구성을 완료했다”면서 이 같은 소식을 전했다.야부치 수석코치는 일본 프로팀에서 오랜 기간 지도자 경험을 쌓아왔다. 일본 프로팀 후지쯔(2012~2014년), 히타치(2015~2020년) 감독과 일본 16세 이하(U-16) 대표팀(2021년) 감독을 역임하는 등 풍부한 지도 경력을 보유하고 있다.강 코치는 선수 시절 우리은행 소속 선수이자 국가대표 센터로 활약했고 은퇴 후에는 대구시청 감독을 맡아 지도자 경력을 이어왔다. 최근까지 부산 MBC 해설위원으로 활동했다.우리은행은 지난달 위 전 감독이 물러나겠다는 뜻을 밝히면서 전 감독 체제로 새로 닻을 올렸다. 기존 계약 기간이 만료된 임영희 코치가 팀을 떠났고, 마찬가지로 코치 계약 기간이 만료된 전 감독이 새 사령탑으로 선임됐다.새로 합류한 코치진의 계약기간은 각각 2년이다. 우리은행은 “전 감독을 도와 팀 전력 강화와 조직력 제고에 힘을 보탤 예정”이라고 밝혔다.류재민 기자