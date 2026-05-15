농구 코트 지배한 ‘작은 거인’…“월드컵·AG 때 큰일 낼게요”[스포츠 라운지]

여자프로농구 챔프전 MVP… 청주 KB 허예은

이미지 확대 여자프로농구 챔피언결정전에서 최우수선수(MVP)에 선정된 허예은(청주 KB)이 지난 6일 충남 천안시 KB금융그룹 연수원 체육관에서 농구공을 들고 환하게 웃고 있다. 챔프전 기간 팀의 기둥이나 다름없는 박지수의 부재로 어려움을 겪었지만 KB는 허예은의 눈부신 활약을 앞세워 통합우승을 차지했다.

천안 도준석 전문기자

이미지 확대 허예은

세줄 요약 165㎝ 단신 허예은, 챔프전 MVP 등극

배혜윤 상대로 중앙 3점슛, 승부 흐름 변화

월드컵·아시안게임·해외 진출 포부

2026-05-15 B7면

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“농구는 신장이 아닌 심장으로 하는 것이다.”농구에 조금이라도 관심이 있는 사람이라면 한 번쯤 들어봤을 이 말은 국내에서는 1990년대 후반 전성기를 보낸 전설적인 가드 앨런 아이버슨이 남긴 명언으로 알려졌다. 하지만 이는 와전된 것으로 이 말의 원조는 미국프로농구(NBA) 역사상 최단신 선수인 타이론 보그스다. 1987년 NBA에 데뷔한 그는 키가 160㎝였다. 1996년 데뷔한 아이버슨(183㎝)보다 23㎝가 더 작다.여자프로농구 청주 KB 포인트 가드 허예은(25)은 학창 시절 NBA 슈퍼스타 스테픈 커리(188㎝)를 보며 꿈을 키웠다. 하지만 굳이 비교하자면 한국 여자농구의 보그스에 가깝다. 신장 165㎝로 리그에서 세 번째로 작지만, 지난달 26일 끝난 챔피언결정전에서 팀의 우승을 견인하며 최우수선수(MVP)로 우뚝 섰다. 지난 6일 충남 천안시 KB 숙소에서 만난 그는 “신장이 작다는 게 더는 농구에서 변명이 되지 않는다”고 단언했다.챔프전에서 가장 화제가 됐던 것은 챔프전 2차전에서 허예은이 자신보다 18㎝가 더 큰 삼성생명 센터 배혜윤(183㎝)을 정면에 두고 코트 거의 중앙이나 다름없는 거리에서 3점포를 성공했을 때였다. 방송화면에 포착된 동료 이채은이 ‘저게 들어간다고?’ 하며 놀라는 표정까지 더해져 더욱 유명해졌다. 그 슛 한 방으로 삼성생명 수비는 허예은을 코트 중앙부터 막을 수밖에 없었다. 동시에 허예은이 드리블할 수 있는 폭도 넓어지고 시리즈 전체에도 영향을 미쳤다.그 얘기를 꺼내자 허예은은 “들어가지 않았으면 엄청 욕먹었겠죠“라면서 “비시즌에 그런 슛을 많이 던져봐서 확신이 있었고 감독님과 동료에 대한 믿음도 있었기에 책임감을 갖고 던진 슛이었다”고 소개했다. 정규리그 3점슛 성공률이 37.30%였던 그는 다음 시즌에는 40%를 목표로 제시했다. 그는 “수비와의 1대1 상황에서도 상대를 더 흔들고 슛도 더 갈고 닦고 싶다”고 말했다.KB에게 이번 챔프전은 ‘핸디캡 매치’나 다름없었다. 정규리그 MVP에 올랐던 센터 박지수(196㎝)가 부상으로 이탈하면서 높이 경쟁에서 열세였다. 이를 허예은을 비롯해 KB의 모든 선수가 ‘한발 더 뛰는 농구’로 극복해 우승컵을 들어 올렸다.허예은은 “평균 신장이 상대보다 더 낮아진 상황에서 결국 한발 더 뛰고 외곽공격을 극대화하기 위해 (강)이슬 언니와 제가 더 많은 책임을 져야 한다고 생각했다”고 말했다.지난 3월 프랑스에서 열린 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 예선은 한국이 17회 연속 본선 진출이라는 대기록을 세우는 무대가 됐지만, 허예은에게는 또 다른 자극제가 됐다. 그는 “프랑스와 나이지리아, 콜롬비아 등 강호들과 경기하면서 계속 벽에 부딪히는 느낌이었다”며 “지금처럼 해서는 세계적인 선수들과 겨뤄볼 수 있는 수준이 안된다는 것을 몸으로 느꼈고 진짜 땀을 두 배로 더 흘려야겠다는 생각이 들었다”고 말했다.그러면서 그는 “신장이 작다는 게 변명이 될 수 없다. 일본 선수만 봐도 작은 키가 단점이 되지 않게 만든다”며 “기술적인 부분이나 슈팅을 더 보완해 9월 월드컵과 아시안게임에서는 더 나은 모습을 보여주고 싶다”고 강조했다.팀 동료 박지수의 부상은 대표팀에도 큰 악재다. 기둥이나 다름없는 그가 발목 수술을 받으며 최소 4개월 이상 재활해야 해 월드컵과 아시안게임 출전이 불투명해졌다. 허예은의 역할이 더 중요할 수밖에 없다. 허예은은 “지수 언니가 없으면 힘든 건 사실”이라면서도 “하지만 방법은 우리가 찾아야 한다. 이제 한 발이 아니라 세 발 먼저 뛰고 외곽에서 더 많이 터뜨려야 한다”고 말했다.대표팀 선배인 박지현의 미국여자프로농구(WNBA) 진출은 그에게 새로운 꿈을 심어줬다. 허예은은 “국내에서 최고가 되는 게 최고인 줄 알았는데 지현 언니가 다른 길이 있다는 걸 보여줬다”며 “기회가 된다면 하루빨리 해외 무대에서 도전해보고 싶다”고 포부를 밝혔다.그는 여자농구 부흥을 위해 자신이 선봉장이 되고 싶다고 했다. 허예은은 “여자 배구는 팬도 많고 인기도 많다. 그게 항상 부러웠다”면서 “결국 국제대회에서 여자농구가 좋은 성적을 거둬야 한다, 내가 더 잘 해야한다는 생각이 들었다”고 말했다.천안 이제훈 전문기자