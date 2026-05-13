팔꿈치 가격으로 퇴장당해 추가 징계 위기 웸반야마, 맹활약으로 콘퍼런스 결승 눈앞

세줄 요약 웸반야마, 징계 위기 딛고 27점 17리바운드 폭발

샌안토니오, 미네소타 126-97 완파하며 3승2패

콘퍼런스 결승 진출까지 이제 1승만 남은 상황

이미지 확대 빅토르 웸반야마. AFP 연합뉴스

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직전 경기에서 팔꿈치를 사용한 파울로 추가 징계 위험에 처했다가 극적으로 징계를 면해 출전한 신인류’ 빅토르 웸반야마가 맹활약을 펼치며 팀을 서부 콘퍼런스 진출 코앞까지 만들었다.샌안토니오는 13일(한국시간) 미국 텍사스주 샌안토니오의 프로스트 뱅크센터에서 열린 2025~26 NBA 서부 콘퍼런스 준결승(7전 4승제) 5차전에서 미네소타 팀버울브스에 126-97로 승리했다.시리즈 전적 3승2패를 기록한 샌안토니오는 콘퍼런스 결승 진출에 단 1승을 남겨뒀다. 앞서 샌안토니오는 정규리그에서 서부 콘퍼런스 정규리그 2위에 오르며 플레이오프(PO)에 진출한 뒤 1라운드에서 포틀랜드 트레일블레이저스를 4승 1패로 누르고 콘퍼런스 준결승에 올랐다. 두 팀의 6차전은 16일 개최된다.이 시리즈 승자는 서부 콘퍼런스 결승에 선착한 정규리그 1위 오클라호마시티 선더와 챔피언결정전 진출을 놓고 맞붙는다.지난 11일 4차전에서 공격 리바운드를 잡은 뒤 팔꿈치를 휘둘러 상대 팀 나즈 리드의 턱을 가격하는 행동으로 플래그런트 Ⅱ 파울을 받아 퇴장당한 바 있는 웸반야마는 이날 1쿼터부터 3점슛 2개를 포함해 18점을 쏟아부으며 공격을 주도했다.샌안토니오는 전반을 59-47로 앞서며 여유있게 승리하는 듯 했지만 3쿼터 미네소타의 거센 반격을 허용하며 61-61 동점을 허용하기도 했다.하지만 고비때마다 웸반야마 등의 공격이 성공하며 3쿼터를 91-73으로 마친 뒤 승리를 거머쥐웠다. 웸반야마가 27점 17리바운드 5어시스트로 펄펄 날았으며 켈던 존슨(21점)과 디에런 폭스(18점 5어시스트), 스테폰 캐슬(17점 6어시스트) 등이 공격을 뒷받침했다.미네소타에선 앤서니 에드워즈가 20점을 넣었고 줄리어스 랜들이 더블더블(17점 10리바운드)을 작성했지만 팀 패배로 빛이 바랬다.이제훈 전문기자