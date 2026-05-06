사상 첫 5·6위 맞붙은 ‘챔프전’…KCC, 71% 확률 먼저 잡았다

허웅 19득점 활약… 75-67 소노 제압

﻿1차전 승리 팀 28회 중 20회 ‘우승’

이상민 감독 “핵심 선수들이 총력전”

이미지 확대 프로농구 부산 KCC의 허웅(왼쪽)이 5일 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 KBL 챔피언결정전 1차전에서 고양 소노의 이정현을 뚫고 공격하고 있다.﻿ 뉴시스

2026-05-06 B7면

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남자프로농구 사상 최초로 정규리그 5·6위가 맞붙는 챔피언결정전(7전4승제) 맞대결에서 ‘슈퍼팀’ 부산 KCC가 먼저 웃었다. KCC는 5일 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 프로농구 챔프전 1차전에서 고양 소노를 75-67로 꺾었다. 소노가 앞서 플레이오프를 6전 6승으로 장식하며 무서운 기세를 보였지만 슈퍼팀의 능력이 더 도드라진 경기였다. 역대 챔프전 1차전 승리 팀의 우승은 28회 중 20회(71.4%)였다.소노의 창단 첫 챔프전을 맞아 이날 구단 역대 최다인 6486명의 관중이 입장했다. 팬들의 응원에 힘입어 경기 초반 소노는 정규리그 최우수선수(MVP) 이정현과 강지훈의 연속 외곽포를 앞세워 기선제압에 나섰다. 이정현이 3점슛 5개를 던져 3개를, 강지훈이 2개를 던져 1개를 꽂아 넣으며 18-17로 1쿼터를 앞섰다.그러나 소노의 우세는 거기까지였다. 2쿼터 들어 KCC는 숀 롱이 홀로 리바운드 10개를 따내는 등 골 밑을 장악하며 34-30으로 뒤집고 전반을 마무리했다. 이어 KCC는 3쿼터 초반 5분 동안 10점을 넣고 소노를 2점으로 틀어막으며 승기를 잡았다. 소노는 상대 압박에 득점 기회를 날리며 고전했고 KCC는 허웅이 3쿼터에만 3점슛 3개를 터뜨리며 56-44로 앞선 채 3쿼터를 마쳤다. 결국 이때 벌어진 격차가 그대로 4쿼터 막판까지 이어지며 희비가 엇갈렸다.KCC는 롱이 22점 19리바운드로 승리의 일등 공신이 됐고 허웅이 3점슛 4개 포함 19점, 최준용이 13점 5어시스트, 송교창이 10점 5리바운드, 허훈이 8점 10어시스트로 활약했다. KCC는 이들 베스트5 중 허웅이 34분59초로 가장 적게 뛰었을 뿐 나머지 4명이 모두 37분 이상 나섰다. 소노는 이정현이 18점 6리바운드, 네이던 나이트가 14점 5리바운드로 분전했지만 패배를 막지 못했다.이상민 KCC 감독은 “핵심 선수들이 마지막 경기라고 생각하고 총력전으로 뛴 것 같다. 3쿼터 초반에 치고 나간 것이 승리의 원동력”이라고 짚었다. 손창환 소노 감독은 “슈퍼팀이 제대로 하니까 무섭다”면서도 “오늘 들어가지 않았던 슛들만 수정한다면 충분히 대등한 경기를 할 수 있을 것”이라고 말했다.승리의 주역이 된 롱은 “커리어 첫 챔프전 무대에서 거둔 승리라 더욱 특별하다”고 웃었다. 허웅은“지금의 기세라면 4차전에서 시리즈를 끝낼 수 있을 것”이라며 자신감을 드러냈다. 2차전은 7일 같은 장소에서 열린다.류재민 기자