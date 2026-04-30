역전의 명수 소노냐 vs 슈퍼팀 KCC냐…사상 초유 정규리그 5·6위 챔프전 될까

프로농구 하위팀 무서운 반란

이미지 확대 ① 프로농구 고양 소노 선수들이 지난 27일 고양소노아레나에서 열린 4강 플레이오프(PO)에서 승리해 챔피언결정전 진출을 확정 지은 뒤 환호하고 있다. ② 부산 KCC 최준용과 송교창이 지난 28일 부산사직체육관에서 열린 안양 정관장과의 4강 PO 3차전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다.

KBL 제공

2026-04-30 B6면

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올 시즌 프로농구 챔피언결정전이 처음으로 하위권 팀들의 맞대결로 펼쳐지게 될까.부산 KCC는 28일 부산사직실내체육관에서 열린 2025~26 프로농구 4강 플레이오프(5전 3승제) 3차전에서 안양 정관장에 83-79로 승리했다. 시리즈 전적 2승1패로 앞서나간 KCC는 30일 같은 장소에서 열리는 4차전에서 승리하면 챔프전에 진출한다. KCC는 정규리그 6위, 정관장은 2위였다.KCC는 2023~24시즌 역대 최초로 정규리그 5위를 차지한 뒤 4위인 서울 SK와 1위 원주 DB를 차례로 누르고 챔프전에 올라 우승하는 진기록을 세웠다. 만일 KCC가 정관장에 승리해 챔프전에 진출하게 되면 사상 처음으로 정규리그 6위 팀이 챔프전에 진출하는 기록도 세운다. 역대 4강 PO에서 1승1패 뒤 3차전 승리팀이 챔프전에 진출한 확률은 87% (23차례 중 20차례)나 됐다.KCC의 반란에 앞서 정규리그 5위로 플레이오프에 나선 고양 소노는 4위 SK와 정규리그 우승팀인 창원 LG에 각각 3연승을 거두며 KCC에 이어 역대 두 번째로 5위 팀의 챔프전 진출이라는 기록을 썼다.허훈과 허웅, 송교창, 최준용, 숀롱 등을 보유해 ‘슈퍼팀’이라는 별명을 지닌 KCC는 시즌 개막 전 우승 후보라는 평가에도 정작 정규리그에서는 주전 선수의 잇따른 부상으로 6위의 저조한 성적을 냈다. 개개인의 개성도 강하고 공격 성향이 강한 선수가 많은 게 정규리그에서 약점으로 작용했다는 지적이 나왔다. 그렇지만 KCC는 포스트시즌 들어 허훈과 허웅 등이 자신을 버리고 수비에 전력하면서 무서운 팀으로 바뀌었다.이제훈 전문기자