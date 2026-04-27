박지수 없어도 강했다… KB, 세 번째 통합우승

女프로농구 챔프전 삼성생명에 3승

허예은·강이슬 맹활약… 허 ‘MVP’

이미지 확대 여자프로농구 청주 KB 선수들이 26일 경기 용인실내체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 챔피언결정전(5전 3승제) 3차전에서 용인 삼성생명에 승리해 통합우승을 달성한 뒤 김완수 감독을 헹가래하고 있다. ﻿ 연합뉴스

2026-04-27 B6면

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여자프로농구 청주 KB가 박지수의 부상 결장에도 ‘허강박 트리오’의 나머지 축인 허예은과 강이슬의 눈부신 활약을 앞세워 용인 삼성생명을 잠재우고 3번째 통합우승을 차지했다.KB는 26일 경기 용인실내체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 챔피언결정전(5전 3승제) 3차전에서 삼성생명에 80-65로 승리했다. 챔프전 최우수선수(MVP)에는 1차전 18점, 2차전 18점, 3차전 12점 8어시스트 등 박지수의 공백을 완벽하게 메운 허예은이 선정됐다.챔프전에서 3연승을 기록한 KB는 2021~22시즌 이후 4년 만에 정상 자리를 되찾았다. 또 정규리그에 이어 챔프전에서도 우승하며 2018~19, 2021~22시즌에 이어 통합우승 기록을 추가했다. 특히 KB는 2020~21시즌 정규리그를 2위로 마치고 오른 챔프전에서 정규 4위 삼성생명에 패해 우승 트로피를 놓쳤던 아픔을 5년 만에 되갚았다.애초 KB는 챔프전을 앞두고 정규리그 MVP인 박지수가 발목 부상으로 시리즈 전체 결장이 예고되면서 통합우승 계획에 비상이 걸렸다. 그러나 허예은과 강이슬이 팀 에이스의 공백이 느껴지지 않을 정도로 더 힘을 냈다. 허예은은 챔프전 1~2차전에서 적극적으로 공격에 가담해 팀 주득점원으로 자리매김했다. 강이슬은 1~2차전은 다소 아쉬웠지만 3차전에서 혼자서 3점슛 3개 포함 28점을 퍼부으며 허예은과 함께 공격을 주도했다. 앞서 KB는 박지수가 출전한 플레이오프에서는 김단비가 버틴 아산 우리은행을 3연승으로 가볍게 제압했다. 이어 챔프전에서는 허예은과 사카이 사라 등 ‘스몰 라인업’으로 스피드 농구를 구사하며 높이의 열세를 극복했다.﻿이제훈 전문기자