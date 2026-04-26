반격의 1승 정관장 유도훈 감독, “볼없는 움직임 통해 기회 만든 것이 주효했다”…이상민 감독 “턴오버로 무너졌다”
프로농구 안양 정관장의 유도훈 감독은 2차전 승인에 대해 볼없는 움직임을 통해 기회를 만든 것이 주효했다고 설명했다.
정관장은 26일 안양 정관장 아레나에서 열린 2025~26 프로농구 4강 플레이오프(PO·5전3승제) 2차전에서 부산 KCC를 91-83으로 제압했다. 자칫 1차전 패배로 가라앉을 수 있는 분위기를 2차전 승리로 반전의 기회를 만든 것. 무엇보다도 밀리던 전세를 2쿼터에 뒤집은 뒤 역전당하지 않고 그대로 승리를 따낸 것이 고무적이다.
유 감독은 “초반부터 속공과 세컨드 찬스에 의한 실점, 리바운드 허용에 따른 실점을 줄이는 것이 큰 목표였다”면서 “후반에 상대에게 점수를 허용할 수 있지만 우리 공격을 잘 풀어서 속공으로 나가야 한다고 주문했다. 1차전 경험을 토대로 선수들이 볼 없는 움직임을 통해 기회를 만든 게 주효했다”고 분석했다.
유 감독은 특히 문유현이 고비때 마다 KCC 내외곽을 휘젖고 고참인 김종규가 쏠쏠한 역할을 한 것이 승인이라고 봤다. 여기에 김영현도 강력한 수비를 바탕으로 분위기 반전을 이끌어냈다.
유 감독은 “오늘 3쿼터 더 쉽게 경기를 풀어갈 수 있던 상황에서 정체된 공격이 나오고 상대 트랜지션 게임에 두 방 정도 먹으면서 따라잡혔다”면서 “선수들이 나쁜 것도 경험하며 숙지하지 않을까 생각한다”고 짚었다. 부산으로 장소를 옮겨 28일 열릴 3차전은 시리즈의 분수령으로 떠올랐다.
유 감독은 “이 시기면 다 힘들다. 그런데 우리도 힘들지만 상대는 더 힘들다”면서 “우리가 더 해낼 수 있다는 것을 선수들이 아는 만큼 다음 경기를 잘 준비하겠다”고 말했다.
정관장 주장 박지훈은 “1차전에 우리의 농구를 보여드리지 못한 채 마지막에 맥 빠지게 져서 아쉬웠다. 후회 없이 우리가 할 수 있는 농구를 하자는 마음으로 뛰었다”면서 “KCC 선수들도 많이 힘들 거라고 생각해서 두터운 앞선 자원과 벤치를 활용해 높은 에너지로 상대하려고 한 부분이 잘됐다”고 경기를 되짚었다.
박지훈은 “정규리그에서는 오늘이 져도 내일이 있고 6라운드까지 길게 볼 수 있는데 단기전에서는 1승, 1패가 정말 중요하다. 몸을 갈아 넣어서라도 더 에너지 있게 해야 한다”면서 “부산에서 우리의 색깔을 더 살려 경기하겠다”고 힘줘 말했다.
반면 이날 턴오버를 16개나 범한 것과 관련 이상민 KCC감독은 “1차전보다 선수들의 몸이 좀 무거웠다. 정관장이 예상한 대로 터프하게 나왔는데 우리가 턴오버로 무너진 것 같다”고 말했다.
이제훈 전문기자
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