박지수 없어도 허예은, 강이슬 활약으로 청주 KB, 4년 만에 정상탈환…3번째 통합우승

이미지 확대 트로피 들어올린 KB스타즈 트로피 들어올린 KB스타즈

(용인=연합뉴스) 홍기원 기자 = 26일 경기도 용인실내체육관에서 열린 여자프로농구 챔피언결정전 3차전 삼성생명 블루밍스와 KB스타즈의 경기. 이 경기에서 승리하며 챔피언 자리에 오른 KB스타즈 선수들이 트로피를 들고 기념 촬영하고 있다. 2026.4.26

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이미지 확대 허예은.WKBL 제공

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여자프로농구 청주 KB가 박지수의 부상 결장에도 ‘허강박 트리오’의 나머지 축인 허예은과 강이슬의 눈부신 활약을 앞세워 용인 삼성생명을 잠재우고 3번째 통합우승을 차지했다.KB는 26일 용인 실내체육관에서 열린 BNK금융 2025~26 여자프로농구 챔피언결정전(5전 3승제) 3차전 삼성생명과의 경기에서 80-65로 승리했다.챔프전에서 3연승을 기록한 KB는 2021~22시즌 이후 4년 만에 정상 자리를 되찾았다. 또 정규리그에 이어 챔프전에서도 우승하며 2018~19, 2021~22 시즌에 이어 통산 3번째 통합 우승을 차지했다. 챔프전 최우수선수(MVP)에는 1차전 18점, 2차전 18점, 3차전 12점 8어시스트 등 박지수의 공백을 완벽하게 메운 허예은이 선정됐다.KB의 우승은 정규리그 최우수선수(MVP)인 박지수가 결장했음에도 나머지 ‘허강박 트리오’의 두축인 허예은과 강이슬이 변함없는 활약을 펼쳤기 때문이다. 실제로 허예은은 챔프전 1~2차전에서 박지수가 없음에도 직접 공격에 나서 팀의 주득점원 노릇을 하고 외곽포를 가동했다. 강이슬은 1~2차전은 다소 아쉬웠지만 3차전에서 혼자서 3점슛 3개 포함 28점을 퍼부으며 허예은과 함께 공격을 주도했다.KB는 박지수가 출전한 플레이오프에서는 가공할 박지수의 높이를 활용해 김단비가 버틴 아산 우리은행을 3연승으로 가볍게 제압했으며 챔프전에서는 박지수의 부상이라는 악재에도 허예은과 사카이 사라 등 ‘스몰라인업’으로 스피드 농구를 구사하며 높이의 열세를 극복했다.강력한 질식 수비로 챔프전 1차전에서 삼성생명으로부터 16개의 실책을 유도하고 3차전에서도 15개의 실책을 유발하며 공격을 풀어나갔다.여기에 주전 의존도가 높은 다른 팀에 비해 나윤정과 양지수, 송윤하 등 다양한 식스맨 자원을 활용해 주전의 체력을 안배하면서도 외곽포에서 강점을 보였다. 송윤하는 박지수의 빈자리를 확실하게 채워주면서 KB우승의 원동력이 됐다.김완수 감독도 “지난해에도 박지수없이 우리은행과 챔프전을 스몰라인업으로 치르면서 어느정도 단련이 됐다”며 “이번에도 그런 면에서 도움이 됐다”고 설명했다.김은혜 KBSN해설위원은 “지난해 여름 열린 박신자컵에서도 KB는 일본팀과의 경쟁에서 유일하게 국내팀으로는 4강에 들만큼 박지수가 없는 상황에서도 조직력을 다져왔다”며 “그런 점이 이번 챔프전에서도 박지수가 없어도 조직력이 살아나면서 우승할 수 있었던 것으로 보인다”고 분석했다.용인 이제훈 전문기자