돌풍의 소노, 4강 PO 첫판서 1위 LG도 꺾었다

이재도 17점 활약 대역전극

챔프전 진출 확률 78.6% 잡아

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2026-04-24 B6면

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창단 이후 처음으로 4강 플레이오프에 진출한 프로농구 고양 소노가 정규리그 1위를 차지한 창원 LG에 15점차 열세를 뒤집고 역전승을 거뒀다.소노는 23일 창원체육관에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 4강 플레이오프(PO·5전3승제) 1차전에서 LG에 69-63으로 승리했다.먼저 1승을 따낸 소노는 창단 첫 챔피언결정전 진출을 위한 유리한 고지를 점령했다. 역대 4강 PO 1차전 승리팀이 챔프전에 진출한 경우는 56차례 중 44회로 78.6%에 달한다. 2차전은 25일 같은 장소에서 열린다.소노는 이날 정규리그에서 강력한 수비를 자랑한 LG에 고전했다. 소노 공격의 핵으로 정규리그 최우수선수(MVP)인 이정현은 물론 공격의 또 다른 축인 케빈 켐바오가 전반 각각 2점과 4점에 불과할 정도였다.1쿼터부터 LG의 강력한 수비에 막혀 이정현과 켐바오가 침묵하는 동안 소노에는 이재도가 있었다. 2쿼터 5분35초 이재도가 추격의 3점포를 처음으로 성공한 소노는 전반을 23-36으로 점수차를 좁혔다. 3쿼터에서도 서서히 점수차를 좁히던 소노는 이정현의 자유투 2개로 34-42로 추격했고 46-54로 따라잡았다.변화가 생긴 것은 4쿼터 7분 57초 전이었다. 이재도의 드라이브인으로 52-58로 추격의 고삐를 당긴 소노는 나이트의 골밑슛 등으로 순식간에 56-58로 2점차로 좁혔다. 소노는 4분 34초 전 켐바오의 자유투로 58-58 동점을 만들었다. 동점을 만든 순간 4950명의 만원 관중 중 원정 응원을 온 630명의 소노팬들은 열광했다.분위기를 탄 소노는 이재도의 자유투와 나이트의 투핸드 덩크등으로 순식간에 63-60으로 경기를 뒤집었다. 종료 1분30초전 66-60까지 달아난 소노는 종료 47.2초전 이정현의 드라이브인으로 68-62로 달아나며 사실상 승부를 갈랐다.3점슛 2개 포함 17점을 쓸어담은 이재도가 공격을 주도했고 나이트도 17점 11리바운드로 더블더블을 기록했다. LG는 마레이가 21점, 21리바운드 칼 타마요가 19점 5리바운드를 올렸지만 유기상이 9점에 불과한 것이 뼈아팠다.창원 이제훈 전문기자