플레이오프 4연승 신바람 신창환 소노 감독, “이기긴 했지만 출혈이 너무 크다”

이미지 확대 손창환 소노 감독. KBL 제공

이미지 확대 LG 세이커스 조상현 감독 LG 세이커스 조상현 감독

(창원=연합뉴스) 김동민 기자 = 23일 경남 창원체육관에서 열린 KBL 2025-2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프(PO) 1차전 창원 LG 세이커스와 고양 소노 스카이거너스 경기. LG 조상현 감독이 손짓하고 있다. 2026.4.23

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창단 이후 처음으로 진출한 플레이오프에서 정규리그 1위를 차지한 창원 LG에 역전승을 거둔 고양 소노의 손창환 감독은 이기긴했지만 선수들의 부상이 걱정된다며 출혈이 너무 크다고 아쉬움을 남겼다.손 감독은 23일 창원체육관에서 열린 LG와의 프로농구 4강 PO(5전3승제) 1차전뒤 기자들과 만나 “이기긴 했으나 출혈이 너무 크다”고 우려를 나타냈다.소노는 이날 3쿼터 한때 15점까지 뒤지며 패색이 짙었으나 차근차근 점수를 만회해 LG에 69-63으로 전세를 뒤집었다.무엇보다도 6강 PO에서 서울 SK에 3연승을 거두며 4강 PO에 진출하며 구단 역사를 새롭게 쓴 소노는 이날 승리로 창단 첫 PO4연승을 거뒀다. 특히 이날 승리로 챔피언결정전 진출에 유리한 78.6%의 확률도 잡았다.그렇지만 소노가 승리하긴 했지만 이정현과 네이던 나이트와 함께 공격을 주도해야 할 케빈 켐바오가 부상을 당한 것으로 보여 2차전에서 어떤 영향을 미칠지 변수가 생겼다.켐바오는 4쿼터 중반 LG의 아셈 마레이에게 깔리면서 무릎을 다쳤다. 잠시 빠졌다가 끝까지 경기를 소화하는 놀라운 투혼을 발휘했지만 정밀 검진이 필요한 상황이다.손 감독은 “켐바오의 상태는 다시 체크해봐야 할 것 같다”면서 “최승욱도 복부인지 갈비뼈인지 통증을 느껴 경기 중 빠졌다. 응급실에 갈 거라고 들었고 자세한 진단은 이후에 나올 것 같다. 임동섭도 허리가 좋지 않다”며 우려를 나타냈다.안방에서 충격적인 역전패를 당한 조상현 LG감독은 체력안배의 실패에서 패인을 찾았다. 조 감독은 “전반전 수비가 잘 됐고 60점대로 잘 막았으나 제가 부족해서 경기 체력이 무너지지 않았나 싶다”면서 “선수 기용에서도 실수가 있었다. 체력 안배를 해야 했다”고 말했다. 조 감독이 언급한 선수 기용 실수는 3쿼터 이후 양홍석의 부진을 거론한 것으로 보인다.조 감독은 “공격에서 60점대에 그치고 3점 슛 성공률이 8%면 이기기가 어렵다. 마레이에게서 나오는 공을 득점으로 연결해줘야 했는데 경기 감각을 더 신경 쓰지 못했던 것 같다”면서 “결국은 체력적인 것이 원인이 됐고 슛 쏘는 과정도 좋지 않았던 것 같다”고 설명했다.그는 “선수들은 열심히 뛰었고 플레이오프 특성상 분위기만 처지지 않는다면 반전은 될 것”이라면서 “잘 추슬러서 모레 경기를 준비하겠다”고 말했다.조 감독의 반격이 성공할지는 25일 같은 장소에서 열리는 2차전에서 판가름난다.창원 이제훈 전문기자