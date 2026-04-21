여자프로농구 지존은 누구?…챔프전 12경기 연속 더블더블 노리는 박지수의 KB냐 득점 2위 이해란으로 업셋한 삼성생명이냐

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여자프로농구의 지존을 가리는 BNK금융 2025~26 여자프로농구 챔피언결정전(5전 3승제)이 22일 청주체육관에서 청주 KB와 용인 삼성생명의 대결로 막을 올린다.KB와 삼성생명의 챔프전은 역대 4번째로 2020~21시즌 이후 5년 만이다. 당시 삼성생명이 3승 2패로 승리해 역대 최초로 정규리그 4위팀으로 챔프전 우승을 차지한 바 있다.2023~24시즌 이후 2년 만이자 통산 6번째 정규리그 우승을 달성한 KB는 플레이오프에서 아산 우리은행을 국가대표 ‘허강박 트리오’(허예은, 강이슬, 박지수)를 앞세워 3연승을 거두며 여유 있게 챔프전에 올랐다.2021~22시즌 이후 4년 만이자 통산 3번째 통합 우승 도전에 나서는 KB는 이른바 허강박 트리오의 위력이 가공할 만하다. 튀르키예 무대 활동 이후 올 시즌 국내무대에 복귀한 박지수는 23경기에 출전에 평균 16.54점, 10.1리바운드로 ‘더블더블’ 활약을 펼치며 이름값을 증명했다. 이 때문에 박지수가 챔프전에서도 12경기 연속 더블더블 신기록을 세울 수 있을지 주목된다.박지수는 2020~21시즌 챔프전 2차전부터 2023~24시즌 챔프전 4차전까지 역대 최장인 11경기 연속 더블더블 기록을 이어왔다. 이번 챔프전에서 한 번만 더 더블더블을 기록하면 자신이 보유한 기록을 경신하게 된다. 박지수는 지난 12일 우리은행과의 PO 3차전에서 23득점 5리바운드에 그쳐 포스트시즌 14경기 연속 더블더블 기록은 중단됐다 이 밖에도 그는 챔프전에서 27점을 추가하면 박혜진(부산 BNK)을 넘어 챔프전 현역 선수 통산 최다 득점 1위에도 오른다. 뿐만 아니라 리바운드 18개를 더 잡으면 정선민(현 부천 하나은행 코치)을 제치고 챔프전 통산 최다 리바운드 1위의 주인공도 된다.여기에 허예은의 경기 조율과 강이슬의 외곽포가 절정의 모습을 보이면서 KB는 더 막기 힘든 팀으로 진화했다. 정규리그 상대 전적에서는 KB가 5승 1패로 삼성생명에 압도적 우위를 보였다. 팀 득점(71.7점)과 리바운드(39.5개) 등 주요 지표에서도 삼성생명(62.2점, 37.1개)을 크게 앞선다.그렇지만 업셋의 DNA를 가진 삼성생명의 저력도 무시할 수 없다. 4강 PO에서 전문가들의 예상을 뒤엎고 하나은행에 승리한 삼성생명은 이번에도 기적을 만들겠다는 각오다.전통의 명가 삼성생명은 최근 10시즌 동안 WKBL 포스트시즌에서 일어난 6차례의 업셋 중 무려 4차례 주인공이 됐을 만큼 무서운 뒷심을 발휘했다. 특히 PO에서 첫판을 먼저 하나은행에 내주고도 선수들이 끈질긴 모습을 보이며 역전승을 거뒀다.통산 7번째 우승이라는 영광을 따내기 위해 선봉에는 정규리그 30경기 모두 출전해 평균 17.4점(리그 2위), 7.6리바운드를 기록한 이해란이 선다.이해란을 미끼로 강유림의 외곽포와 이주연, 베테랑 빅맨 배혜윤 등이 골밑과 외곽공격에 나서면 충분히 해볼 만하다. 한가지 더 눈요깃거리는 지난 시즌 BNK 변소정, 우리은행 변하정 자매에 이어 이번엔 삼성생명 이주연, KB 이채은 자매가 맞대결하는 장면도 관심 있게 지켜볼 만하다.이제훈 전문기자