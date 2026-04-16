고교 최강 경복고·수피아여고, 협회장기 우승

이미지 확대 경복고 농구부 선수들이 지난 14일 전남 영광군 영광 스포티움 국민체육센터에서 마친 ‘제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회’에서 우승한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 한국중고농구연맹 제공

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한국중고농구연맹이 주최·주관한 ‘제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회’에서 경복고와 광주수피아여고가 정상에 올랐다.전남 영광군에서 지난 14일까지 전남 영광군 영광스포티움 국민체육센터에서 열린 10박 11일의 여정을 마친 이번 대회는 역대 최다인 86개 팀이 참가해 뜨거운 열기를 보여줬다.남자부에서는 경복고가 용산고를 76-59로 제압하며 정상에 올랐다. 여자부에서는 수피아여고도 온양여고를 76-59로 꺾으며 우승했다. 지난달 춘계 연맹전에서 우승했던 두 고교는 시즌 2관왕에 올랐다.이번 대회 우승팀은 오는 6월 22~28일 싱가포르 OCBC 아레나에서 열리는 ‘제2회 NBA 라이징 스타 인비테이셔널’에 한국 대표로 출전할 기회가 주어진다. 지난해 열린 초대 대회에서는 한국 대표로 나섰던 용산고가 우승, 온양여고가 준우승을 차지하며 한국 농구의 저력을 보여줬다.중등부에서는 새로운 챔피언이 탄생했다. 남중부 결승에서는 삼선중이 삼일중을 97-48로 완파했고 여중부에서는 숙명여중이 봉의중을 78-52로 꺾고 각각 시즌 첫 우승의 영예를 안았다.최우수선수(MVP)로는 경복고 3학년 윤지훈, 수피아여고 3학년 임연서, 삼일중 3학년 신인범, 숙명여중 3학년 김서율이 각각 선정됐다.류재민 기자