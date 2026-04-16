‘이상범 매직’, 체력과 경험 부족에 결국 아쉬운 퇴장

이미지 확대 이상범 감독.WKBL 제공

이미지 확대 김정은이 챔피언결정전 진출이 좌절된 뒤 눈문을 쏟아내자 박소희가 위로하고 있다. WKBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

만년 하위권이었가 올 시즌 내내 돌풍을 일으키며 정규리그를 2위로 마친 여자프로농구 부천 하나은행이 15일 용인에서 열린 플레이오프 4차전에서 용인 삼성생명에 53-58로 패하며 올 시즌을 마쳤다.체력을 동반한 강력한 풀코트 프레싱으로 상대편을 질식시키는 수비로 ‘이상범 매직’을 일으켰지만 고비를 넘지 못하고 챔피언결정전 진출 눈앞에서 눈물을 흘린 것.무엇보다도 전문가는 물론 일반팬조차도 하나은행의 압도적 승리를 예상했던 상황에 당한 패배라 아쉬움은 더 클 수 밖에 없었다.이상범 감독도 16일 “여자 농구 첫 시즌을 치르면서 여러 시행착오를 겪었고 경기 운영 미스도 많았다”며 “스스로에게도 평가를 한다면 30점에 불과하다”고 말했다. 그러면서도 그는 “선수들이 정말로 최선을 다했다”며 “만년 하위권에 머물다 정규리그 2위와 플레이오프까지 진출해 접전을 벌인 것은 큰 경험으로 남을 것”이라고 위안을 삼았다.하나은행은 시즌 내내 인상적인 수비를 선보이며 여자농구의 흐름을 바꿨다는 평가를 받았다. 이 때문에 지난 6일 열린 여자농구 시상식에서도 정규리그 1위 팀이 아닌 2위 팀 감독이 감독상을 받기도 했다.그렇지만 통산 6차례 챔프전 우승에 빛나는 관록의 삼성생명을 맞아 우위를 가졌던 체력은 물론 경험에서도 부족한 면을 보인 것이 결정적이었다. 실제로 연장혈투까지 펼쳤던 3차전의 경우 리바운드에서 46-37로 앞섰지만 어시스트에서는 오히려 14-25로 뒤졌다. 강점인 외곽능력 역시 3점슛 7개로 9개인 삼성생명에 뒤졌다. 이런 양상은 4차전 역시 비슷해 리바운드에서 38-34로 앞섰지만 어스시트에서 8-15로 뒤지며 2차 공격에서 아쉬운 모습을 보였다.여기에 정규리그 막판까지 이어진 치열한 순위 싸움으로 인해 주축 선수의 체력이 소진돼 승부처에서의 집중력이 흔들린 것도 패인이다. 하나은행은 뒤지더라도 강력한 체력을 바탕으로 3쿼터에 경기를 뒤집는 경우가 많았지만 이번에는 양상이 달랐다. 오히려 이번 플레이오프 4경기 모두 3쿼터에서 삼성생명에 밀리며 어려운 경기를 펼쳤다.이 감독은 “무척 아쉽긴 하지만 젊은 선수들이 이번 플레이오프를 통해 많은 경험을 쌓았을 것으로 생각한다”면서 “다음 시즌에는 선수들이 경험치가 올라가 더 좋은 성적을 낼 것으로 기대한다”고 말했다.이제훈 전문기자