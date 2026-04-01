“우리 안방서 LG 잔치 허용 못 해”… 정관장, 우승 향한 불씨 살렸다

84-74로 승리… 격차 2경기로 줄여

LG 매직넘버 1… kt전서 우승 도전

이미지 확대 프로농구 안양 정관장의 박지훈이 31일 경기 안양정관장아레나에서 열린 창원 LG와의 경기에서 레이업 슛을 하고 있다.

연합뉴스

2026-04-01 B6면

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마치 플레이오프를 보는 것 같았던 프로농구 선두 창원 LG와 2위 안양 정관장의 경기에서 정관장이 LG를 잡고 선두와의 격차를 2경기로 줄였다. 그렇지만 LG는 정규리그 우승을 위한 매직넘버를 ‘1’로 줄였다.정관장은 31일 안양정관장아레나에서 열린 2025~26 프로농구 LG와의 경기에서 강력한 수비를 바탕으로 84-74로 승리했다.33승18패를 기록한 정관장은 선두 LG에 2경기 차로 다가섰다. 또 3위 서울 SK와의 승차는 1.5경기 차로 벌려 2위 싸움에 유리한 고지를 점했다.당초 이날 경기는 LG가 승리할 경우 2013~14시즌 이후 12년 만에 정규리그 우승과 함께 두번째 정규리그 우승을 확정 짓는 자리였다. 하지만 안방에서 LG의 우승 잔치를 보고 싶지 않았던 정관장은 강력한 수비를 바탕으로 LG의 키플레이어인 유기상을 묶으면서 승리를 가져왔다.LG는 이날 패배로 올 시즌 두 팀 간의 대결에서 3승3패로 동률을 이뤘지만, 골 득실차에서 앞선 LG가 정규리그 우승을 확정 짓는 매직넘버는 1로 줄었다. LG는 오는 3일 수원에서 열리는 수원 kt와의 경기에서 승리하면 정규리그 우승을 차지하게 된다.올 시즌 내내 수비 1, 2위를 기록할 정도로 강력한 모습을 보인 정관장과 LG는 치열한 공방을 벌였다. 전반을 40-37로 앞선 정관장은 3쿼터에서 LG의 유기상과 아셈 마레이에 점수를 내주며 55-56으로 뒤지기도 했다.치열한 공방을 벌인 양팀의 승부에 균열이 생긴 것은 4쿼터 종료 9분 12초 전. 변준형의 3점포로 63-56으로 앞서나간 정관장은 종료 6분 4초 전에는 상대 턴오버에 이은 렌즈 아반도의 덩크슛으로 67-61을 만들며 치고나갔다. 정관장은 변준형의 3점포로 70-61로 달아나며 승기를 잡았고 그대로 경기를 마쳤다.박지훈이 19점으로 승리의 선봉장이 됐으며 변준형이 10점 6어시스트를 기록했다. 조니 오브라이언트는 12점에 리바운드 10개를 잡아냈다.LG에서는 마레이가 25점 17리바운드로 분전했고, 칼 타마요와 양준석이 각각 18점, 14점을 올렸으나 팀 패배에 웃지 못했다.이제훈 전문기자