[포토]코트 위 여신들, 화려한 ‘승리 기원 댄스’

1 / 4 이미지 확대 시카고 루바불스 댄서들이 23일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고의 유나이티드 센터에서 열린 미국프로농구(NBA) 휴스턴 로케츠와 시카고 불스의 경기에서 멋진 응원을 펼치고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 시카고 루바불스 댄서들이 23일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고의 유나이티드 센터에서 열린 미국프로농구(NBA) 휴스턴 로케츠와 시카고 불스의 경기에서 멋진 응원을 펼치고 있다.

AP 뉴시스

이미지 확대 애틀랜타 호크스 댄서들이 23일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 스테이트 팜 아레나에서 열린 미국프로농구(NBA) 멤피스 그리즐리스와 애틀랜타 호크스의 경기에서 멋진 응원을 펼치고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 애틀랜타 호크스 댄서들이 23일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 스테이트 팜 아레나에서 열린 미국프로농구(NBA) 멤피스 그리즐리스와 애틀랜타 호크스의 경기에서 멋진 응원을 펼치고 있다.

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시카고 루바불스 댄서들이 23일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고의 유나이티드 센터에서 열린 미국프로농구(NBA) 휴스턴 로케츠와 시카고 불스의 경기에서 멋진 응원을 펼치고 있다.온라인뉴스부