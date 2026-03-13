5라운드 상승세 주역 고양 소노 이정현, 5라운드 MVP…통산 4번째 MVP

프로농구 고양 소노의 이정현이 정규리그 5라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
KBL은 13일 이정현이 스포츠일러스트레이티드 5라운드 MVP 투표에서 총 유효 투표 81표 중 60표를 획득하며 수상의 영예를 안았다고 밝혔다.
지난 2라운드에 이어 올 시즌 두 번째 MVP를 받은 이정현은 통산 4번째 라운드 MVP를 차지했다. 이정현 소속팀인 소노가 5라운드에서 8승 1패를 기록하며 팀이 창단 첫 플레이오프 진출을 위한 중요한 고지를 점령하는데 선봉장 역할을 했다.
이정현은 5라운드 9경기에 모두 출전해 평균 35분 3초를 소화하며 평균 20.6득점, 6.4어시스트, 3점 슛 2.9개로 활약했다. 득점은 5라운드 기간 전체 5위, 어시스트 4위, 3점 슛 성공은 3위였다. 특히 이정현은 9경기 모두 두 자릿수 득점을 기록하는 꾸준한 공격력을 뽐냈다.
이정현에게는 MVP 기념 트로피와 상금 200만원이 수여된다. 또 이정현이 직접 디자인에 참여한 유니폼을 비롯해 응원 타올, 키링 등 다양한 라운드 MVP 기념상품도 출시 예정이다.
