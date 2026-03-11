박수호 여자농구 대표팀 감독, “빠른 트랜지션과 외곽슛으로 본선 진출 도전할 것”

이미지 확대 박수호 감독. 대한민국농구협회 제공

박수호 한국여자농구대표팀 감독은 빠른 공수 전환과 한국만의 강점인 외곽슛을 바탕으로 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 17회 연속 본선 진출을 이루겠다고 강조했다.박 감독은 11일 대한농구협회를 통해 이같이 밝히면서 “공격에서는 유기적인 팀 움직임을 통해 좋은 찬스를 만들어낼 수 있도록 준비했고 수비에서는 상대가 피지컬적으로 우리보다 우위에 있는 만큼 로테이션 수비에 중점을 두고 대비하고 있다”고 소개했다.한국은 12일 오전 1시(한국시간) 프랑스 빌뢰르반에서 열리는 2026 FIBA 농구월드컵 최종예선 독일과의 경기를 시작으로 최종 예선에 돌입한다. 1964년 대회부터 16회 연속 월드컵 본선 무대에 선 한국은 콜롬비아, 필리핀, 독일, 프랑스, 나이지리아 등과 한 조에 묶였다.독일이 월드컵 개최국 자격으로, 나이지리아는 지난해 아프로바스켓 우승국 자격으로 이미 본선 진출권을 확보한 상황이라 이들을 제외한 4개국 중 상위 2개국이 본선에 진출하게 된다.박 감독은 “시즌 중에 선수들이 소집되면서 준비 기간이 길지 않았지만 지난 아시아컵과 월드컵 사전예선에서 맞춰온 팀 호흡이 있는 만큼 좋은 경기력을 보여 월드컵 본선 진출 목표를 이루겠다”고 밝혔다.그러면서 그는 “예전부터 한국 농구의 강점이었던 빠른 트랜지션과 외곽슛이 잘 살아난다면 어느 팀과도 충분히 좋은 경기를 펼칠 수 있을 것”이라고 전망했다.박 감독은 한국보다 신장이 우위인 팀들이 많은 만큼 최대한 많은 선수를 활용한 체력비축을 염두에 두고 있다. 그는 “최대한 많은 선수를 활용해 충분한 로테이션을 가져가려고 한다”면서 “짧은 시간 안에 많은 경기를 치러야 하고 백투백 일정도 이어지기 때문에 로테이션은 필수라고 생각한다. 코트 안뿐만 아니라 코트 밖에서도 선수들의 컨디셔닝 관리에 더욱 신경 쓰고 있다”고 소개했다.대표팀 주장인 강이슬(청주 KB)은 “유럽 팀과의 대결에선 피지컬에서 불리한 부분이 있기에 빠른 공수 전환과 높은 확률의 3점 슛이 중요하다”면서 “책임감을 갖고 경기에 임할 것”이라고 다짐했다.강이슬은 “독일과 나이지리아가 이미 월드컵 본선 진출을 확정했고 남은 두 장의 티켓을 놓고 나머지 국가가 경쟁하는 상황인 만큼 이길 수 경기는 반드시 잡아야 한다”면서 “그 경기가 콜롬비아전과 필리핀전”이라고 필승 의지를 불태웠다.그러면서 그는 “대표팀이 세대교체 과정에 있어서 젊고 에너지가 넘친다. 선수들 모두 활동량이 많고 달리는 농구, 빠른 농구를 할 능력을 갖추고 있다”면서 “반드시 월드컵 본선행 티켓을 따서 돌아가겠다”고 강조했다.한국은 독일과의 경기 이후 같은 날 오후 10시 나이지리아와 2차전을 벌이고 15일엔 오전 1시 콜롬비아, 오후 8시 30분 필리핀과 경기를 이어간다.이제훈 전문기자