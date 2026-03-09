2위 정관장 24점차 뒤집고 짜릿한 역전승…브라이스 워싱턴 30점 맹폭

이미지 확대 브라이스 워싱턴.KBL제공

프로농구 안양 정관장이 30점을 쏟아부은 브라이스 워싱턴의 맹활약을 앞세워 24점차 열세를 뒤집고 짜릿한 역전승을 거뒀다.정관장은 9일 잠실실내체육관에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 서울 삼성과의 경기에서 84-79로 승리했다. 시즌 29승(16패)째를 거둔 정관장은 선두 창원 LG(31승14패)와 격차를 2경기로 좁혔다.반면 삼성은 13승32패로 단독 9위에서 대구 한국가스공사와 공동 9위로 미끄러졌다. 아울러 지난 1월24일 수원 kt전부터 홈 7연패 부진에 빠졌다.정관장은 전반전까지 삼성의 저스틴 구탕과 케럼 칸터 등에게 연이어 점수를 허용한데다 공격마저 박지훈이 8점을 올린게 전부일정도로 무기력하며 25-45로 크게 뒤진채 마쳤다.그나마 3쿼터들어 워싱턴 22점을 몰아넣는 미친 활약으로 점수차를 좁히며 추격의 발판을 마련했다. 여기에 박지훈과 박정웅도 공격에 가담해 3쿼터를 60-63으로 추격하는데 성공했다.상승세를 탄 정관장은 4쿼터들어 삼성과 접전을 펼쳤다. 정관장은 66-68로 밀린 상황에서 박정웅과 박지훈이 9점을 합작하며 76-68로 전세를 뒤집었다. 막판 이관희와 칸터가 던진 3점슛이 림을 외면하면서 정관장을 웃을 수 있었다.워싱턴은 30점 9리바운드로 펄펄 날았고 박지훈은 17점 12어시스트로 더블더블을 작성했다. 박정웅(11점 4스틸)과 문유현(10점)도 나란히 두 자릿수 득점을 올리며 승리에 힘을 보탰다. 삼성에서는 칸터가 20점 10리바운드로 분투했지만 팀 패배로 빛바랬다.이제훈 전문기자