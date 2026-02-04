‘한솥밥’ 허·허 형제… 무적 듀오로 펄펄

KCC 허웅, 3점슛 14개·51득점 3위

허훈, 13득점·9어시스트로 뒷받침

이미지 확대 프로농구 부산 KCC 허웅(왼쪽)과 허훈 형제가 지난 2일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 정규 리그전 서울 SK와의 맞대결 도중 대화를 나누고 있다.

이번 시즌부터 부산 KCC에서 한솥밥을 먹는 허웅·허훈 형제가 함께 있을 때 두려울 것 없는 환상의 조합을 과시하고 있다. ‘슈퍼팀’이란 별명에 맞지 않게 간신히 6강 문턱에 걸쳐 있는 KCC가 허씨 형제를 앞세워 반등을 이룰지 주목된다.허웅은 지난 2일 서울 SK와의 맞대결에서 3점슛 14개를 퍼부으며 51득점을 기록했다. 이는 각각 역대 3위 기록이다. 1, 2위는 2004년 3월 7일 당시 인천 전자랜드 소속 문경은(3점슛 22개·66점), 울산 모비스 소속 우지원(3점슛 21개·70점)이 가지고 있다. 그러나 이는 당시 기록상을 받게 해주려고 양 팀 선수들이 고의로 수비를 안 하며 나온 부끄러운 기록이다. 밀어주기 기록이 아닌 순수 정식 경기에서 50점을 넘은 것은 허웅이 처음이라 사실상 허웅이 역대 1위라는 평가도 나온다.허웅의 대기록에는 동생 허훈을 빼놓고 생각할 수 없다는 점에서 형제의 가치가 드러난다. 허훈은 이날 허웅(31분16초)에 이어 팀에서 두 번째로 많은 26분6초를 뛰며 13점 9어시스트를 기록했다. 9개의 도움 중 3개가 허웅에게 향했다.수치상으로 드러나지 않는 활약이 더 돋보였다. 허훈에게 SK 수비가 강하게 붙으면서 허웅의 득점포가 살아날 수 있었다. 허훈이 넓은 시야로 과감한 패스를 통해 허웅의 찬스를 만들어주며 득점이 나오기도 했다. 수비 압박을 받은 허웅이 잠시 부진할 때 허훈이 직접 득점하며 팀의 기세를 올린 덕에 제대로 시너지가 났다. 형이 날고 동생이 받쳐주는 경기가 되면서 결국 SK가 따라올 수 없는 수준이 됐고 허웅의 대기록도 완성됐다.허웅은 경기 후 “쉬운 득점은 없었다”면서 “훈이가 내 찬스를 잘 봐줬다. 동생뿐만 아니라 모든 선수에게 고맙다”고 말했다. 한국농구연맹(KBL)도 허웅의 기록을 기념해 3일 허웅에게 기념상을 주겠다고 발표했다.﻿류재민 기자