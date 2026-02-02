“이게 바로 허웅!” 3점슛 14개+51점 대박…그런데도 못 깨다니

2일 SK 상대로 역대 3위 기록 완성

문경은·우지원 부끄러운 대결 펼쳐

사실상 허웅이 1위…KCC 공동 5위

이미지 확대 허웅이 2일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 부산 KCC와 서울 SK의 대결에서 자유투를 시도하고 있다. 2026.2.2 KBL 제공

이미지 확대 허웅의 51점이 기록된 전광판. 2026.2.2 KBL 제공

프로농구 부산 KCC 허웅이 3점슛만 14개를 넣는 ‘불꽃슈터’로 변신하며 서울 SK를 대파하는 데 앞장섰다.KCC는 2일 서울 잠실학생체육관에서 열린 SK와의 2025~26 프로농구 정규리그 원정 경기에서 120-77로 크게 이겼다.말 그대로 ‘허웅의, 허웅에 의한, 허웅을 위한’ 경기였다. 허웅은 3점슛 14개를 포함해 51점을 넣었다. SK가 77점을 넣은 것을 생각하면 그야말로 ‘사기’ 수준의 득점 능력이다.허웅의 성적은 대단한 기록이지만 역대 최고 기록은 아니다. 선배들이 엄청난 기록을 가지고 있기 때문이다.3점슛 14개와 51점은 모두 한 경기 역대 최다 득점 3위다. 3점슛 1, 2위와 득점 1, 2위 모두 2004년 3월 7일 경기에서 나왔다. 당시 인천 전자랜드 소속 문경은, 울산 모비스 소속 우지원의 자존심 대결 때문에 수상한 기록이 만들어졌다.두 사람은 3점슛 타이틀을 두고 경쟁 중이었다. 플레이오프 진출 여부가 모두 정해진 뒤 최종전에서 양팀 선수들은 의도적으로 두 사람을 밀어줬다. 기록을 위해 동료를 밀어주는 건 충분히 있을 수 있는 일이지만 문제는 서로 고의로 느슨하게 수비하는 등 정상적인 경기가 아니었다는 점이다. 지금 같으면 승부조작으로까지 번질 수 있는 정도의 논란이었다. 결국 경기 후 팬들과 언론의 비판이 쏟아졌고 지금까지도 부끄러운 기록으로 남아있다.그래도 기록은 기록. 어쨌든 3점슛 1위는 문경은의 22개, 2위는 우지원의 21개, 득점 1위는 우지원의 70점, 문경은의 66점이다. 정상적인 농구 경기라면 깨지기 힘든 기록이라 사실상 허웅의 이날 기록이 3위지만 진정한 1위로서의 가치가 있다는 평가가 나온다.이날 KCC의 숀 롱도 18점 15리바운드로 15경기 연속 더블더블을 달성하며 구단 역대 최장 경기 더블더블 기록 보유자가 됐다. 1쿼터에만 20점을 올린 허웅의 활약을 앞세워 KCC는 전반을 62-43으로 앞섰다.후반전도 허웅의 원맨쇼가 이어졌고 허웅은 4쿼터에도 득점을 이어가며 기어이 51점 경기를 만들어냈다. 이 경기로 KCC는 19승 18패로 수원 kt와 함께 공동 5위가 됐다. SK는 22승 15패로 4위를 유지했다.류재민 기자