커리, NBA 역사상 첫 ‘3점 슛 1만회 시도’ 기록…“재미없는 농구” 비판도

이미지 확대 NBA 슈퍼스타 스테픈 커리. 로이터 연합뉴스

미국프로농구(NBA) 스타일을 바꾼 선수로 꼽히는 스테픈 커리(골든스테이트 워리어스)가 NBA 사상 첫 ‘3점 슛 1만회 시도’라는 기록을 세웠다.커리는 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 아메리칸 에어라인스 센터에서 열린 댈러스 매버릭스와의 2025~26 정규리그 원정 경기에서 3점 슛 15개를 던져 8개를 넣는 등 38점을 넣어 맹활약했다.커리는 이날 통산 3점 슛 시도를 1만 7회로 늘렸다. NBA 역사상 1만개 이상의 3점 슛을 던진 선수는 커리가 처음이다. ‘잡으면 일단 던진다’는 말이 나올 정도다.이 부문 2위는 9116회의 제임스 하든(LA 클리퍼스)이며, 데이미언 릴러드(포틀랜드·7556회), 르브론 제임스(LA 레이커스·7446회) 순으로 3점 슛 시도가 많았다.커리는 가장 많은 3점 슛을 시도한 만큼 성공도 4222개로 가장 많다. 성공률은 42.2%를 기록 중이다. 이번 시즌에도 3점 슛 시도(418회)와 성공(164개) 모두 리그 전체 1위를 달리고 있다.다만 커리의 맹폭에도 콜든스테이트가 댈러스에 115-123으로 졌다.커리는 림과의 거리를 가리지 않은 과감한 3점 슛 시도와 성공 등으로 리그를 대표하는 장거리 슈터가 됐지만, 과거 골 밑 돌파와 화려한 덩크가 상징이었던 NBA 플레이 스타일을 ‘3점 슛 난사 리그’로 망쳤다는 비판도 받고 있다.박성국 기자