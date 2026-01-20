르브론 제임스, 22년 만에 NBA 올스타 선발 명단서 제외

이미지 확대 르브론 제임스(로스앤젤레스 레이커스)가 지난달 5일(한국시간) 캐나다 토론토의 스코샤뱅크 아레나에서 열린 2025~26 미국프로농구(NBA) 정규시즌 토론토 랩터스와의 원정 경기에서 123-120으로 승리한 뒤 포효하고 있다. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국프로농구(NBA)의 ‘살아있는 전설’ 르브론 제임스(41·로스앤젤레스 레이커스)가 22년 만에 올스타전 선발 명단에서 빠졌다.NBA가 20일(한국시간) 홈페이지에 공개한 2025~26시즌 올스타 선발 명단에 따르면 제임스는 투표 결과 8위에 그쳤다. 올스타는 팬(50%)과 선수(25%), 미디어 패널(25%) 투표 순위로 동·서부 콘퍼런스에서 5명씩 총 10명을 뽑는다. 제임스는 팬 투표 8위, 선수 투표 8위, 미디어 투표에서는 9위에 머물렀다.2003년 NBA에 데뷔한 그는 2005년부터 지난해까지 21년 연속으로 올스타 선발 명단에 포함됐다. 이번 시즌 24경기에 출전해 평균 22.6점, 6.9어시스트, 5.9리바운드를 기록하고 있다. 다만 부상으로 개막 이후 14경기에 결장했으며, 지난달엔 18년을 이어 온 두 자릿수 득점 행진도 멈췄다.올스타전은 다음 달 16일 캘리포니아주 잉글우드 인튜이트 돔에서 열린다. 선발 선수 10명과 리저브 14명을 합해 총 24명의 선수가 2개의 ‘미국 팀’, 1개의 ‘월드 팀’으로 나눠 격돌한다. 제임스가 출전하려면 리그 감독들이 투표로 콘퍼런스별 7명을 뽑는 리저브 명단에 들어야 한다. 리저브 명단은 다음 달 초 공개된다.한편 제임스가 빠진 서부 콘퍼런스 선발 명단에는 니콜라 요키치(덴버), 루카 돈치치(레이커스), 샤이 길저스알렉산더(오클라호마시티), 스테픈 커리(골든스테이트), 빅토르 웸반야마(샌안토니오)가 뽑혔다. 동부 콘퍼런스에서는 야니스 아데토쿤보(밀워키), 케이드 커닝햄(디트로이트), 타이리스 맥시(필라델피아), 제일런 브런슨(뉴욕), 제일런 브라운(보스턴)이 이름을 올렸다.김기중 기자