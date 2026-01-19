메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

‘만년 꼴찌’ 하나은행에 이런 날이? 3라운드 MVP·MIP 휩쓸었다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
류재민 기자
류재민 기자
수정 2026-01-19 19:23
입력 2026-01-19 19:23

진안·박소희 동시 수상…5년 만에 경사

이미지 확대
WKBL 제공
WKBL 제공


한동안 여자농구 최약체로 ‘만년 꼴찌’ 평가를 받던 부천 하나은행이 라운드 최우수선수(MVP)와 기량발전상(MIP)을 동시에 수상하는 겹경사를 맞았다. 올 시즌 이상범 감독 체제에서 환골탈태하며 팀이 리그 선두로 질주하더니 개인 수상까지 얻어냈다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 BNK금융 2025~26 여자프로농구 flex 정규리그 3라운드 MVP로 진안이 선정됐다고 발표했다. 전체 77표 중 30표를 얻으며 김소니아(부산 BNK)를 12표 차로 제쳤다.

진안은 3라운드 5경기에서 평균 30분 19초를 뛰며 16득점 9.4리바운드 3어시스트 등을 기록했다. 득점과 리바운드, 공헌도 면에서 모두 팀 내 1위다. 개인 통산 세 번째 라운드 MVP이기도 하다.

하나은행은 박소희가 MIP로 선정되며 잘 나가는 집안의 실력을 자랑했다. 개인 통산 첫 라운드 MIP다. 심판부와 경기 운영 요원 투표 전체 36표 중 32표를 획득했다. 박소희는 지난 10일 용인 삼성생명전에서 역대 본인 한 경기 최다인 10도움을 기록했고, 14일 BNK전에서 역대 본인 한 경기 최다인 5개의 3점슛을 넣었다. 이번 시즌 박소희는 팀의 상승세를 이끄는 주역으로 활약하고 있다.

하나은행 소속 선수가 라운드 MVP와 MIP를 동시에 받은 것은 2020~21 시즌 6라운드에 정예림과 강이슬이 받은 것이 처음이자 마지막이다. 당시 하나은행은 6라운드 전승을 거두며 막판 돌풍을 일으킨 바 있다.

라운드 MVP 진안은 상금 200만원, MIP 박소희는 100만원을 받는다.

류재민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
부천 하나은행이 3라운드에서 동시 수상한 두 개의 상은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기