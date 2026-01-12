“지수가 잘 넣어줘서”…강이슬의 믿고 내준 패스 ‘트리플 더블’로 완성

삼성생명전서 개인 두 번째 기록 완성

주득점원 역할 벗고 팀플레이에 눈 떠

리그서 고른 활약 “하나은행 잡을 것”

이미지 확대 강이슬이 11일 경기 용인실내체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 청주 KB와 용인 삼성생명의 경기가 끝나고 트리플 더블을 기념해 승리의 V 포즈를 취하고 있다. 2026.1.11 WKBL 제공

이미지 확대 강이슬. WKBL 제공

“트리플 더블 하고 싶어서 지수 줬어요.”지난 11일 경기 용인실내체육관에서 열린 청주 KB와 용인 삼성생명의 경기에서 강이슬은 관중석에서 들려오는 팬들의 외침을 들었다. 경기장의 소음에 처음엔 무슨 말인지 몰랐던 강이슬은 뒤늦게 그 말이 “어시스트 한 개 더”였음을 알아차렸다. 트리플 더블까지 어시스트 한 개가 남았다는 외침이었다.팬들의 목소리가 귀에 꽂힌 강이슬은 경기 종료 3분여를 남기고 이어진 KB의 속공 때 상대 진영으로 달려갔다. 성수연이 강이슬에게 패스를 줬지만 강이슬은 직접 득점하는 대신 뒤따라오던 박지수에게 공을 건넸다. 박지수는 골을 넣었고 강이슬의 개인 통산 두 번째 트리플 더블이 완성됐다.첫 번째 기록은 2022년 12월 25일 인천 도원체육관에서 열린 인천 신한은행전에서 나왔다. 당시 강이슬은 2차 연장까지 이어지는 접전 속에 12점 10리바운드 11어시스트를 기록했다.강이슬은 “예전엔 연장전까지 가서 했었고 정규 쿼터에서는 처음”이라며 “지수가 잘 넣어줘서 할 수 있었다”고 웃었다. 이날 그는 10점 11리바운드 10어시스트를 기록했다.리그 대표 3점 슈터인 강이슬의 트리플 더블은 의미가 컸다. 과거에 되든 안 되든 무리해서라도 슛을 던지던 모습에서 벗어나 팀플레이를 하는 선수가 됐다는 방증이기 때문이다. 강이슬은 하나은행 시절 주득점원이었고 그의 외곽슛에 따라 승부가 갈리는 날이 많았다. 2020 도쿄올림픽 세르비아전에서도 강이슬이 10개의 3점슛을 던지고 1개도 성공하지 못해 61-65로 패배한 아픈 기억이 있다.강이슬은 “예전에는 다른 것보다 득점을 많이 해야 하는 역할이라 오기를 부렸다”면서 “제 스스로도 득점을 많이 해야 한다는 강박이 있었다”고 털어놨다. 그러다 보니 슛 감각이 좋지 않은 날도 많은 슛을 던질 때도 있었다.그러나 강이슬은 슛이 안 되는 날에도 경기를 뛰어야 하는 이유를 찾기 위해 고민하기 시작했다. 그렇게 강이슬은 팀플레이에 눈을 떴다. 강이슬은 “경기 조율이나 다른 선수 살려주는 것도 여유가 생겼다”면서 “슛이 안 들어가도 내가 잡아줄 수 있고 선수들이 언제든 넣어줄 거란 믿음이 확실하게 있다”고 말했다.이어 “제가 욕심부리지 않아서 경기력이 좋아지는 걸 스스로 느낀다”면서 “요즘 너무 재밌다. 몸 관리만 잘하면 농구를 재밌게 할 수 있을 것 같다”고 웃어 보였다.슛을 아낀다고 하지만 강이슬은 이번 시즌 평균 14.2점으로 팀 1위, 리그 전체 5위를 기록 중이다. 경기당 평균 3점슛도 1.9개로 동료 허예은에 이어 리그 전체 2위다. 3점슛 성공률이 예전 같지는 않지만 리바운드 3위(8.5개), 어시스트 10위(2.8개) 등 고른 활약을 보이고 있다.강이슬의 목표는 당연히 우승이다. 강이슬은 “1위 하나은행 잡는 걸 목표로 몸 관리와 운동을 열심히 하고 있다”며 후반기 대역전극을 예고했다.류재민 기자