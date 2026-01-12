“벌금 50만원 현금영수증 될까요?”…박지수의 유쾌한 반성

‘청용대전’서 25분 뛰고 25득점 활약

뜻밖의 반복된 부상에 스트레스 받아

“감정 조절 잘하겠다 선수들에 미안”

“한 발 더 뛰며 좋은 모습 보여줄 것”

이미지 확대 박지수가 11일 경기 용인시실내체육관에서 열린 청주 KB와 용인 삼성생명의 ‘청용대전’에서 코트를 바라보고 있다. 2026.1.11 WKBL 제공

이미지 확대 박지수가 28일 충북 청주체육관에서 열린 청주 KB와 부천 하나은행의 경기 4쿼터 종료 전 나온 심판 판정에 불만을 품고 눈을 부릅뜨고 항의하고 있다. 2025.12.28 WKBL 제공

선수가 연맹에 내는 벌금은 현금영수증 처리가 가능할까. 박지수가 심판 판정에 분노했던 과거를 반성하며 더 성숙한 모습을 보여주겠다고 다짐했다.박지수는 11일 경기 용인실내체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 청주 KB와 용인 삼성생명의 경기에서 25분간 뛰고 25득점하며 팀의 89-73 승리를 이끌었다. 이번 시즌 부상 등으로 아직 완전한 컨디션을 찾지 못한 박지수지만 변함없는 클래스를 보여주며 전통의 라이벌전을 기념하는 형태로 치러진 ‘청용대전’에서 가장 많은 득점의 주인공이 됐다.박지수는 특히 3점슛 1개와 2점슛 11개를 던져 단 1개의 슛만 놓치는 놀라운 정확도를 자랑했다. 2점슛 하나만 놓친 이날 슛 성공률은 92%에 달했다. 안 그래도 우월한 키로 상대팀에게 버거운 박지수가 슛감까지 살아나니 삼성생명으로서는 힘든 경기를 펼칠 수밖에 없었다.경기 후 만난 박지수는 “감독님, 코치님 말을 잘 들은 덕에 잘되지 않았나 싶다”면서 “(이번 시즌) 처음으로 25분 뛰었는데 괜찮은 것 같다”고 말했다. 올스타 휴식기를 이용해 훈련을 잘 받으면서 경기 체력이 많이 올라왔다고 한다. 향후 경기 출전 시간에 대해서는 “감독님이 뛰라면 뛰는 것”이라며 더 많이 뛸 준비가 됐음을 밝히기도 했다.박지수는 완전한 제 컨디션을 찾지 못하면서 최근 크게 흥분하는 모습을 보이기도 했다. 지난달 28일 충북 청주체육관에서 열린 부천 하나은행과의 경기에서 4쿼터 종료 1분 19초를 남겨두고 하나은행 진안과의 경합 과정에서 나온 판정에 대해 항의하다가 한국여자농구연맹(WKBL)으로부터 반칙금 50만원 징계를 받았던 것. 함께 불만을 드러냈던 김완수 감독은 100만원의 징계를 받았다.이에 대해 박지수는 “오히려 약이 됐다”며 긍정적인 자세를 보였다. 올스타전 휴식기 마지막 경기였던 하나은행전을 이겼다면 훈련보다는 휴식이나 회복에 초점을 맞췄을 것이란 이유에서였다.벌금 50만원은 인터넷 뱅킹을 통해 바로 이체했다. 박지수는 “완전 신입생 때 20만원이 나온 적이 있었는데 이번에는 조금 세더라”면서 “잘못했으니 내야 한다”고 반성하는 모습을 보였다. 적지 않은 금액이다 보니 이체하면서 “현금영수증 해달라”는 농담도 꺼냈다고 한다.박지수는 “지나간 일이고 후회해봤자 되돌릴 수 없다”면서 “제가 감정적인 부분을 잘 다스렸어야 하는데 그런 부분에서 성숙해져야 한다고 생각한다”고 강조했다. 그러면서 “어린 선수들도 많이 보고 있는데 선수들에게 미안함이 컸다. 제가 처음 주장을 맡았는데 앞으로 감정 조절을 잘하겠다”고 다짐했다.완벽하지 않은 박지수를 데리고도 KB는 8승 6패로 2위를 달리고 있다. 1위 하나은행과는 3경기 차이다.박지수는 “하나은행이 열심히 하는 게 보이더라”면서 “열심히 한 것에 대해 우위를 가릴 수는 없겠지만 1위팀이니 잡으려고 노력하겠다. 잡고 잡히고 해야 팬들도 재밌을 것”이라고 말했다.팀 성적 상승을 위해서는 무엇보다 박지수의 컨디션을 끌어올리는 게 중요하다. 잦은 부상으로 스트레스가 많았다는 박지수는 “한 경기, 한 경기 열심히 하면서 힘들어도 한 발 더 뛰다 보면 더 좋은 모습이 나오지 않을까 한다. 후반기에는 그런 부분에 초점을 맞추려고 한다”며 후반기 대활약을 예고했다.류재민 기자