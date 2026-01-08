“왜 파울 안 불러?” 눈 부릅뜬 ‘극대노’ 박지수 50만원 징계

하나은행전서 4쿼터 심판에 격하게 항의
김완수 감독도 공개 불만 “기준 모르겠다”
심판 판정에 분노해 불만을 드러낸 여자프로농구 청주 KB의 박지수와 김완수 감독이 반칙금 징계를 받았다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 최근 재정위원회를 열어 박지수에게 반칙금 50만원, 김 감독에게 100만원을 부과하기로 했다고 8일 밝혔다.
박지수는 지난달 28일 충북 청주 체육관에서 열린 부천 하나은행과의 경기 4쿼터 종료 1분 19초를 남겨두고 하나은행 진안과의 볼 경합 과정에서 나온 판정에 대해 지속해 항의했다. KB가 4점 차로 추격하던 상황에서 진안의 공격 리바운드에 이은 골밑슛이 나왔는데 이 과정에서 박지수가 심판 판정에 불만을 표했다.
동료 선수와 코치진이 만류했지만 박지수는 항의를 멈추지 않았고 벤치까지 이탈해 스포츠맨십에 어긋나는 행위로 재정위원회에 회부됐다. 이 경기는 결국 하나은행의 81-72 승리로 끝났다.
박지수에 더해 김 감독까지 심판 판정을 공개적으로 비판했다. 김 감독은 “작정하고 한마디 해야겠다”고 하더니 “심판 콜의 기준 뭔가 싶다. 어떤 기준인지 모르겠고 그마저 설명을 안 해주니 소통이 안 된다”고 저격했다.
이어 “질의를 하면 피드백도 없고 ‘항의하지 말라’며 테크니컬 파울을 준다”면서 “판정 하나 가지고 그런 게 아니라 계속 쌓여서 이번에는 얘기해야겠다 싶었다”고 목소리를 높였다.
류재민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
박지수가 반칙금 징계를 받은 근본적인 이유는?