“왜 파울 안 불러?” 눈 부릅뜬 ‘극대노’ 박지수 50만원 징계

하나은행전서 4쿼터 심판에 격하게 항의

김완수 감독도 공개 불만 “기준 모르겠다”

이미지 확대 박지수가 28일 충북 청주체육관에서 열린 청주 KB와 부천 하나은행의 경기 4쿼터 종료 전 나온 심판 판정에 불만을 품고 눈을 부릅뜨고 항의하고 있다. 2025.12.28 WKBL 제공

심판 판정에 분노해 불만을 드러낸 여자프로농구 청주 KB의 박지수와 김완수 감독이 반칙금 징계를 받았다.한국여자농구연맹(WKBL)은 최근 재정위원회를 열어 박지수에게 반칙금 50만원, 김 감독에게 100만원을 부과하기로 했다고 8일 밝혔다.박지수는 지난달 28일 충북 청주 체육관에서 열린 부천 하나은행과의 경기 4쿼터 종료 1분 19초를 남겨두고 하나은행 진안과의 볼 경합 과정에서 나온 판정에 대해 지속해 항의했다. KB가 4점 차로 추격하던 상황에서 진안의 공격 리바운드에 이은 골밑슛이 나왔는데 이 과정에서 박지수가 심판 판정에 불만을 표했다.동료 선수와 코치진이 만류했지만 박지수는 항의를 멈추지 않았고 벤치까지 이탈해 스포츠맨십에 어긋나는 행위로 재정위원회에 회부됐다. 이 경기는 결국 하나은행의 81-72 승리로 끝났다.박지수에 더해 김 감독까지 심판 판정을 공개적으로 비판했다. 김 감독은 “작정하고 한마디 해야겠다”고 하더니 “심판 콜의 기준 뭔가 싶다. 어떤 기준인지 모르겠고 그마저 설명을 안 해주니 소통이 안 된다”고 저격했다.이어 “질의를 하면 피드백도 없고 ‘항의하지 말라’며 테크니컬 파울을 준다”면서 “판정 하나 가지고 그런 게 아니라 계속 쌓여서 이번에는 얘기해야겠다 싶었다”고 목소리를 높였다.류재민 기자