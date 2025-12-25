‘니가 가라’ 9위…고양 소노, 울산 현대모비스 잡고 4연패서 탈출

이미지 확대 이정현. KBL 제공

최근 5경기에 1승 4패로 분위기가 좋지 않았던 고양 소노가 울산 현대모비스를 잡고 4연패의 늪에서 탈출했다.소노는 성탄절인 25일 울산 동천체육관에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 현대모비스와의 경기에서 74-64로 승리했다.9승째(15패)를 올린 소노는 이날 경기가 없었던 서울 삼성과 공동 7위로 올라섰다. 반면 이날 경기 전까지 공동 8위였던 현대모비스(8승16패)는 9위로 주저앉았다. 소노로서는 지난 9일 안양 정관장전부터 이어지던 4연패의 고리를 끊고 분위기를 반전시키는 데 성공했다.소노는 1~2쿼터에 근소한 우위를 가져갔지만 점수 차를 벌리지 못했다. 38-34로 전반을 마친 소노는 3쿼터 중반 이후 조금씩 점수 차를 늘려나갔다.네이던 나이트와 제일린 존슨이 연이어 현대모비스의 골밑을 공략했고 이정현도 외곽에서 힘을 보탰다. 소노는 3쿼터 종료 5분여를 남기고 49-38로 달아났고 종료 3분여를 남기고는 케빈 켐바오의 리바운드에 이은 이정현의 3점포로 56-38까지 스코어를 벌리면서 승기를 잡았다.상승세를 탄 소노는 3쿼터에 강력한 수비를 바탕으로 현대모비스의 공격을 단 8점만 허용하며 22점을 퍼부어 60-42까지 달아나 사실상 승부를 갈랐다. 소노는 경기 종료 1분 36초 전 켐바오의 득점을 끝으로 현대모비스 원정에서 승전고를 울렸다.존슨(14점, 8리바운드), 나이트(15점, 15리바운드), 이정현(19점, 8도움), 켐바오(18점, 12리바운드) 등 4명이 두 자릿수 득점을 올렸다. 반면 현대모비스는 레이션 해먼즈(18점, 10리바운드)가 유일한 두 자릿수 득점자일 정도로 공격력이 빈약했다. 그마저도 해먼즈는 4쿼터에 5반칙 퇴장을 당하며 분위기 반전을 이루지 못했다.승리의 주역 이정현은 “연패 기간 중이었고 울산모비스 상대로 한 번도 승리를 하지 못해서 선수들이 준비를 잘해서 승리한 것 같다”고 말했다.한편 대구체육관에서 열린 대구 한국가스공사와 수원 kt의 경기에서는 16개의 3점슛을 성공한 가스공사가 83-75로 승리하며 4연패에서 탈출했다. 라건아가 20점, 12리바운드, 양우혁이 13점, 벨란겔이 12점, 9도움으로 가스공사의 연패 탈출에 앞장섰다.이제훈 전문기자