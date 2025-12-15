프로팀 슛 성공률 ‘7%’ 이거 맞아?…역대급 부진에 감독 고민도 커졌다

신한은행 저조한 슛 성공률로 패배
아쉬운 최윤아 “다시 생각해봐야”
인천 신한은행이 역대급 3점슛 성공률인 7%(27개 시도 2개 성공)의 처참한 기록을 보이며 아산 우리은행에 패했다. 2점슛 성공률은 그나마 50%가 됐지만 외곽이 살아나지 않으면서 아쉽게 이번 시즌 2전 2패를 당하게 됐다.
신한은행은 14일 인천 도원체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 우리은행과의 2라운드 맞대결에서 44-47로 패배했다. 44점은 우리은행이 지난달 22일 용인 삼성생명과의 경기에서 나온 것과 같은 점수로 이번 시즌 한 경기 최소 점수 기록이다.
상대의 기세도 좋지 않았지만 그것마저 넘지 못했다. 우리은행이라고 나을 건 없었다. 우리은행은 3점슛 성공률이 15%(28개 시도 4개 성공), 2점슛 성공률이 32%(41개 시도 13개 성공)이었다. 필드골 성공률은 25%. 전체 슛 성공률은 신한은행이 31%로 오히려 나았다. 서로가 좋지 않은 경기력에도 신한은행이 조금 더 좋지 않았을 뿐이다.
3점슛만 보면 신지현이 8개를 던져 1개, 신이슬이 5개를 던져 1개를 성공했다. 나머지 선수들의 3점슛은 모두 빗나갔다.
최윤아 감독은 이날 패배 후 “준비한 수비는 잘됐는데 저쪽(우리은행)도 안 들어갔지만 저희가 슛 성공률이 낮아 점수가 나지 않았다”면서 “찬스가 나도 슛이 이렇게 들어가지 않으면 쉽지 않다”고 답답해했다. 특히 7%의 3점슛 성공률을 직접 언급하며 “다시 생각해봐야 한다”고 지적했다. 신한은행의 평균 3점슛 성공률이 24.5%인 점을 생각하면 이날 기록은 정말 이례적인 셈이다.
최 감독은 “어제 경기, 오늘 경기에서 슛찬스가 나서 메이드가 된다면 경기를 저희 쪽으로 가져올 수 있을 것 같은데 그런 부분이 안 되는 것 같다”면서 “경기력은 좋은데 넣어줘야 할 때마다 타이밍을 놓치고 있어서 이것조차 준비를 다시 해야 할 것 같다”고 말했다.
다만 일방적으로 지는 경기보다 아쉽게 밀리는 경기가 많은 만큼 반등의 기회는 아직 남아있다. 신한은행은 2승 7패로 꼴찌지만 최 감독이 긍정적으로 생각하는 것도 이 부분이다.
최 감독은 “경기력이 올라오고 있기 때문에 선수들에게 지치지 말자고 이야기했다”라며 “경기력이 유지되면 분명 반등의 여지가 있다”라고 강조했다. 그러면서 “이기는 방법만 알아가면 더 좋은 팀이 될 것”이라며 “승패에 상관없이 저희는 저희의 길을 가겠다”고 말했다.
류재민 기자
