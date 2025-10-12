‘유기상 전반 3점 5방’ LG, 압박 수비로 3연승…kt는 3점 성공률 9%에 시즌 최저 득점

이미지 확대 창원 LG 유기상이 12일 창원체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 수원 kt와의 홈 경기에서 3점을 넣은 뒤 세레머니하고 있다. KBL 제공

이미지 확대 창원 LG 아셈 마레이가 12일 창원체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 수원 kt와의 홈 경기에서 하윤기를 상대로 공격하고 있다. KBL 제공

이미지 확대 창원 LG 양준석이 12일 창원체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 수원 kt와의 홈 경기에서 김선형을 제치고 있다. KBL 제공

이미지 확대 조상현 창원 LG 감독이 12일 창원체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 수원 kt와의 홈 경기에서 세레머니하고 있다. KBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로농구 ‘눈꽃 슈터’ 유기상(창원 LG)이 3점 5방을 폭격하며 다크호스 수원 kt를 무너트렸다. 디펜딩챔피언 창원 LG는 장기인 압박 수비를 곁들여 3연승을 내달렸다.LG는 12일 창원체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 kt와의 홈 경기에서 69-53으로 이겼다. 지난 3일 개막전에서 서울 SK에 덜미를 잡힌 LG는 이후 3경기를 모두 이기며 선두권 경쟁에 뛰어들었다. 반면 kt는 시즌 최소 득점에 발목이 잡혀 3연승 도전이 좌절됐다.평균 외곽슛 성공 1위(4.25개) 유기상이 양 팀 통틀어 최다 17점을 몰아쳤다. 1쿼터에만 외곽포 4개를 터트린 유기상은 상대 외국인 데릭 윌리엄스를 앞에 두고 1대1로 슛을 넣기도 했다. 이날 3점 10개를 던져 5개를 넣었다. 그의 4경기 3점 성공률도 50%에 달한다.유기상은 경기를 마치고 “시즌 홈 첫 승이라 기쁘다. 동료들이 속공 기회를 살려줘서 슛을 많이 넣었다”며 “경기 내용이 부진해 3연승이라고 들뜰 상황은 아니다. 무리한 공격과 실책을 줄일 것”이라고 강조했다.LG의 빅맨 듀오 아셈 마레이(17점 23리바운드), 칼 타마요(14점)는 kt 아이재아 힉스(7점 5리바운드), 하윤기(5점 6리바운드)를 압도했다. 리그 평균 도움 1위(7.25개) 양준석(8점 7도움)도 김선형(11점 2도움)과의 간판 가드 대결을 대등하게 맞섰다.kt는 지난 정규시즌 최소 실점 1위(73.6점) LG의 수비에 막혀 2점 성공률이 30.6%(49개 중 15개)에 그쳤다. 약점인 3점 성공률은 8.7%(23개 중 2개)에 머물렀다. 문경은 kt 감독이 사흘 전 서울 삼성을 8점 차로 제압하고 “슛 성공률이 바닥을 찍었으니 올라올 일만 남았다”고 기대감을 드러냈는데 이날도 나아지지 않았다.1쿼터 시작하자마자 양준석, 유기상이 연속 가로채기로 상대 공격을 막은 뒤 유기상이 정면 3점으로 기선 제압했다. kt는 문성곤, 하윤기가 공격리바운드를 잡고도 슛을 놓쳤다. 마레이의 골밑 공격으로 앞서간 LG는 양준석까지 레이업 돌파에 성공했다. 마레이는 블록으로 골대를 지켰고 유기상은 3점으로 림을 갈랐다. kt는 윌리엄스가 1대1로 득점했으나 타마요, 유기상에게 3점을 내주면서 1쿼터 10-27로 크게 밀렸다.2쿼터엔 문정현이 미들슛, 조엘 카굴랑안이 3점으로 추격했다. 하지만 양준석이 허일영, 마레이의 스크린을 받아 레이업을 올렸고, 유기상이 타마요에게 공을 받아 3점을 꽂았다. 야투 실패에 발목이 잡힌 kt는 양준석에게 속공 레이업까지 허용했다. 김선형이과 카굴랑안이 빠른 돌파로 분위기를 바꿨다. 힉스가 유기상의 레이업을 막아내면서 kt가 전반 차이를 10점까지 좁혔다.3쿼터 포문은 하윤기가 골밑슛으로 열었다. LG는 유기상, 양준석의 3점이 빗나갔지만 타마요가 득점했다. 힉스의 외곽포로 따라붙은 kt는 김선형이 블록에 이은 속공에 성공했다. LG는 유기상이 상대 속공을 저지하다가 비신사적 반칙을 범했고 양준석, 마레이가 실책을 저질렀다. kt는 김선형이 3쿼터 종료 직전 자유투로 점수를 쌓아 9점 차를 만들었다.4쿼터는 마레이가 가로채기와 리바운드로 실점을 막았고 타마요, 양준석에게 패스받아 득점했다. 반면 김선형은 동료들과 호흡이 어긋났고 대신 투입된 카굴랑안도 실책을 범했다. 이에 타마요가 속공으로 응수했다. 윌리엄스, 문정현, 하윤기, 김선형이 모두 슛을 놓친 kt는 종료 약 2분 전 주전들을 불러들이며 패배를 인정했다.한편 최하위 대구 한국가스공사는 대구체육관에서 고양 소노에 80-86으로 지면서 개막 4연패에 빠졌다.서진솔 기자