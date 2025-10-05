kt 문경은 감독·김선형, 친정에 104실점…‘3점 39%·워니 38점’ SK, 4분 가비지로 2연승

이미지 확대 서울 SK 안영준과 자밀 워니가 5일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 수원 kt와의 홈 경기에서 득점한 뒤 기뻐하고 있다. KBL 제공

이미지 확대 전희철 서울 SK 감독이 5일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 수원 kt와의 홈 경기에서 밝게 웃고 있다. KBL 제공

이미지 확대 문경은 수원 kt 감독이 5일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 서울 SK와의 원정 경기에서 패배한 뒤 퇴장하고 있다. KBL 제공

이미지 확대 수원 kt 김선형이 5일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 서울 SK와의 원정 경기에서 동료들과 하이파이브하고 있다. KBL 제공

이미지 확대 서울 SK 자밀 워니가 5일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 수원 kt와의 홈 경기에서 슛하고 있다. KBL 제공

프로농구 서울 SK가 김선형 더비로 치러진 홈 개막전에서 수원 kt를 가볍게 제압하고 2연승을 달렸다. 문경은 kt 감독은 4년 만에 친정팀 원정 벤치에 앉아 104점을 내주며 패배의 쓴맛을 다셨다.SK는 5일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 kt와의 홈 경기에서 104-64로 이겼다. 이틀 전 창원 LG와의 개막전을 연장 역전승으로 장식한 SK는 2연승을 달리며 시즌 초 기세를 높였다. 반면 kt는 전날 우승 후보 부산 KCC를 18점 차로 제압한 분위기를 살리지 못했고 문 감독도 부임 후 첫 패배를 떠안았다.지난 시즌 속공의 팀이었던 SK는 이날 3점 성공률을 39%(33개 중 13개)까지 끌어올리며 공간을 넓혔고 워니 개인기의 위력까지 높였다. 워니는 양 팀 최다 38점 18리바운드를 기록했다. 2점 성공률이 74%(23개 중 17개)에 달했다. 지난 시즌 함께 뛰었던 아이재아 힉스(19점 3리바운드)와 하윤기(무득점)를 압도하면서 공격리바운드도 6개나 잡아냈다.발목 부상에서 돌아온 안영준은 16분 정도만 뛰며 3점 2개 포함 12점, 신입생 김낙현도 3점 2개 등 10점 7도움을 올렸다. 알빈 톨렌티노(14점), 김형빈(12점)의 활약도 쏠쏠했다. 전희철 SK 감독은 경기를 마치고 “공수 모두 경기 운영이 깔끔했다. 전반에 3점밖에 앞서지 못했지만 리바운드(42-29)에서 앞서 이길 수 있었다”고 설명했다.이어 전 감독은 “안영준은 3점, 속공 등 기대했던 역할을 해줬다. 빠르게 적응한 김낙현도 워니와 상대가 막기 힘든 2대2 공격 호흡을 보여줬다”며 “경기당 30~35개의 3점을 던지고 33% 수준의 성공률을 유지하면 80득점 이상을 낼 수 있다. 다른 색깔을 입히는 과정이 순조롭다”고 말했다.kt는 힉스와 데릭 윌리엄스(15점)가 분전했으나 국내 선수들의 지원이 아쉬웠다. 박준영이 8점을 올린 가운데 문정현은 2점에 그쳤다. 김선형도 14년 몸담았던 친정팀을 처음 만나 3점 5도움으로 물러났다. 문 감독은 “완패다. 전반에 김낙현, 톨렌티노 등을 잘 막다가 2쿼터 마판 3점을 허용하면서 무너졌다”며 “연패하지 않는 게 중요하다. 세트 오펜스에서 공간을 넓힐 방안을 연구할 것”이라고 다짐했다.1쿼터 힉스가 워니를 앞에 두고 미들슛을 넣었고 워니는 힉스의 반칙을 끌어내며 자유투 득점했다. 힉스가 김선형에게 공을 받아 속공하자 안영준이 김낙현의 패스를 3점으로 연결했다. 워니와 힉스가 점수를 주고받는 흐름에서 톨렌티노가 벤치에서 나와 외곽포를 터트렸다. 이에 윌리엄스가 연속 3점으로 응수하면서 kt가 20-20으로 균형을 맞췄다.2쿼터엔 윌리엄스가 안영준을 뚫고 슛을 넣었다. SK가 안영준의 속공 레이업으로 반격했지만 안영준이 윌리엄스를 막다가 3개째 반칙을 범했다. 팀 공격을 혼자 책임진 워니는 문정현의 속공을 블록하기도 했다. kt는 힉스가 슛을 실패한 다음 김낙현, 톨렌티노에 실점했다. 먼로와의 2대2로 레이업을 올린 김낙현은 3점까지 더했다. 이에 김선형이 첫 득점으로 관중 환호를 끌어냈다. kt는 한희원, 박준영도 외곽슛을 넣으며 3점 차로 따라붙은 채 전반을 마쳤다.3쿼터 시작과 함께 김선형이 속공을 시도했지만 길을 막은 김낙현에게 막혔다. 반대로 SK는 오재현이 속공 레이업에 성공했고 김선형의 실책을 틈타 안영준이 코너 3점을 꽂았다. 워니까지 계속 골밑슛을 넣으며 SK가 20점 이상 달아났다. kt는 혼전 중에 윌리엄스가 외곽포를 넣어 급한 불을 껐으나 워니가 3점으로 만회했다. 김형빈까지 슛을 터트린 SK는 3쿼터를 77-50으로 앞섰다.4쿼터에도 최원혁이 코너 3점으로 축포를 쐈다. 조엘 카굴랑안의 득점으로 만회한 kt는 박준영의 가로채기를 카굴랑안이 속공으로 연결했다. 하지만 김형빈이 다시 3점을 넣었고 김낙현이 문정현의 공을 가로채 레이업에 성공하며 승기에 쐐기를 박았다. 승부의 추가 기울어지고 워니는 원맨쇼를 펼쳐진 뒤 종료 4분여를 남기고 김낙현과 함께 벤치로 빠져나갔다.서진솔 기자