웃으며 코트 누빈 후지모토, 박신자컵 MVP…‘일본 최강’ 후지쓰, 수비로 2년 연속 우승

이미지 확대 후지쓰 레드웨이브 후지모토 아키가 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 결승전에서 덴소 아이리스(일본)를 79-65로 꺾고 우승한 뒤 최우수선수(MVP) 트로피를 든 채 기뻐하고 있다. WKBL 제공

이미지 확대 후지쓰 레드웨이브 마치다 루이가 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 결승전에서 덴소 아이리스와의 경기에서 동료들과 대화하고 있다. WKBL 제공

이미지 확대 후지쓰 레드웨이브 후지모토 아키가 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 결승전에서 덴소 아이리스(일본)를 79-65로 꺾고 우승한 뒤 지난해 최우수선수(MVP)였던 미야자와 유키와 기뻐하고 있다. WKBL 제공

이미지 확대 덴소 아이리스 가와이 마이가 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 결승전 후지쓰 아이라스와의 경기에서 공을 쥐고 있다. WKBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본프로농구의 디펜딩 챔피언 후지쓰 레드웨이브가 강력한 수비로 2년 연속 한국 컵대회 정상에 올랐다. 웃는 얼굴로 코트를 누빈 센터 후지모토 아키는 팀 동료이자 일본 국가대표 미야자와 유키를 제치고 최우수선수(MVP) 트로피를 거머쥐었다.후지쓰는 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 결승전에서 덴소 아이리스(일본)를 79-65로 꺾고 2년 연속 우승했다. 일본 W리그 1, 2위팀 간 맞대결에서 후지쓰가 챔피언의 위용을 보여준 것이다. 후지쓰는 조별리그 A조 2위(3승1패)로 토너먼트에 오른 뒤 전날 4강에서 청주 KB를 78-73으로 꺾은 데 이어 덴소까지 제압했다.후지쓰의 우승 비결은 수비였다. B조 조별리그에서 인천 신한은행에 96점, 부천 하나은행에 92점을 몰아쳤던 덴소를 이번 대회 최소인 65점으로 틀어막은 것이다. 후지쓰는 상대 가드 에이스 가와이 마이(8점)를 견제하며 공격 줄기를 조기 차단했다. 이에 매 쿼터 상대를 근소하게 앞서면서 승기를 가져왔다.MVP는 15점 6리바운드로 활약한 후지모토였다. 179㎝의 후지모토는 부상 이탈한 센터 조슈아 테미토프(190㎝)의 공백에 주전으로 도약했다. 부산 BNK와의 개막전부터 팀 내 최다 16점 11리바운드로 활약하더니 이날 대회 최고의 선수로 선정됐다. 지난 시즌 MVP이었던 미야자와는 11점을 올렸다. 미국 여자프로농구(WNBA) 출신 가드 마치다 루이는 6점 10도움을 기록했다. 그는 KB전에서 대회 통산 한 경기 최다 도움 타이기록(14개)을 세운 바 있다.후지모토는 경기를 마치고 “도움이 필요한 유형이라 동료들의 도움 덕분에 상을 받을 수 있었다. 기동력에 강점이 있다는 생각으로 뛰었다”며 “한국 선수들의 1대1 능력이 뛰어나다는 걸 알았다. 시즌 때도 이번 대회 경험을 바탕으로 좋은 성적을 거둘 것”이라고 강조했다.스페인 카사데몬트 사라고사, 헝가리 DVTK 훈테름 등 사상 처음 유럽팀이 참가했지만 박신자컵의 주인공은 3년 연속 일본 구단의 차지였다. 올해 한국팀 중 4강에 오른 건 KB가 유일했다. 국제대회로 격상된 2023년부터 매년 일본이 강세를 보였다. 지난해에도 후지쓰와 2년 전 우승했던 도요타 안텔롭스가 결승에서 맞붙은 바 있다.지난해 팀 코치로 참가했던 구사카 히카루 후지쓰 감독은 “조별리그에선 다소 고전했으나 결승에서 리바운드, 수비 기복을 줄여 승리할 수 있었다. 선수들이 스스로 헤쳐 나가도록 유도하면서 부족한 점을 채우기 위한 리더십을 발휘한 게 맞아떨어졌다”며 “이번 대회를 통해 한국팀에겐 열정, 유럽팀에겐 기술을 배웠다. 이를 종합해서 시즌을 준비하겠다”고 강조했다.서진솔 기자