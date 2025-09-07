‘3점 39%·7개’ 강이슬, 26점 맹폭…‘사격 농구 신기록’ KB, 박신자컵 4위로 한국 체면치레

이미지 확대 청주 KB 강이슬이 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 3·4위 결정전에서 카사데몬트 사라고사(스페인)를 상대로 슛하고 있다. WKBL 제공

이미지 확대 청주 KB 강이슬이 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 3·4위 결정전 카사데몬트 사라고사(스페인)와의 경기에서 김완수 KB 감독과 하이파이브하고 있다. WKBL 제공

이미지 확대 청주 KB 허예은이 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 3·4위 결정전에서 카사데몬트 사라고사(스페인)를 상대로 드리블하고 있다. WKBL 제공

이미지 확대 박신자 여사가 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 3·4위 결정전에서 청주 KB를 꺾은 카사데몬트 사라고사(스페인)의 나디아 핑갈과 하이파이브하고 있다. WKBL 제공

여자프로농구 청주 KB가 일본, 유럽 등 세계 강팀들의 틈바구니에서 한국 농구의 한 가닥 자존심을 지켰다. 최고 슈터 강이슬(KB)이 외곽포로 ‘사격 농구’의 위력을 보여주면서 KB는 대회 3점 최다 기록을 경신했다.KB는 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 3·4위 결정전에서 카사데몬트 사라고사(스페인)에 78-83으로 졌다. 국내 5개 구단이 조별리그에서 탈락한 가운데 KB는 B조 1위(3승1패)로 토너먼트에 올랐으나 전날 4강에서 A조 1위 후지쓰 레드웨이브(3승1패)에 73-78로 패했고 이날 A조 2위(3승1패) 사라고사에도 덜미를 잡혔다. 후지쓰는 일본 W리그 디펜딩챔피언이자 지난해 박신자컵 정상에 오른 강호고, 사라고사는 스페인 1부 준우승팀이다.리바운드를 29-39로 밀린 KB는 외곽슛을 51개 시도해 18개(성공률 35.3%)를 림 안에 넣었다. 이는 대회 역사상 최다 기록이다. 김완수 KB 감독이 “신장이 큰 유럽팀을 상대로 양궁보다 더 정확한 사격 농구를 펼쳐야 한다”고 강조했는데 8-27로 크게 뒤진 2점슛 차이를 극복하지 못했다.강이슬이 36분을 넘게 뛰며 양 팀 최다 26점 8리바운드를 올렸다. 전날 후지쓰전에서 27점, 지난 4일 덴소 아이리스(일본)를 상대로 38점을 몰아쳤던 강이슬은 3경기 평균 30.3점을 기록했다. 이날도 상대 집중 견제에 시달리면서도 3점 18개 중 7개(성공률 38.9%)를 림 안에 꽂았다. 승부처인 4쿼터에 그의 득점은 14점에 달했다.나윤정(3점 4개)과 허예은(3점 3개)이 각각 16점을 보탰지만 KB는 상대 191㎝ 센터 나디아 핑갈에게 23점을 내주고 무너졌다. 사라고사는 194㎝ 아미나타 게예가 11점, 190㎝ 메리트 라모나 헴페가 15점을 넣었다. 카를로스 칸테로 모랄레스 사라고사 감독은 경기를 마치고 “한국팀들의 과감한 3점이 인상깊었다. 특히 11번(강이슬)이 위력적이었다”고 칭찬했다.1쿼터 KB는 지역 방어에 맞서 송윤하가 정면 3점을 터트렸다. 사라고사가 높이 우위를 활용해 골밑을 공략하자 강이슬이 연속 3점으로 감각에 불을 붙였다. KB는 활동량으로 공격리바운드를 따냈고 송윤하가 코너에서 미들슛에 성공했다. 하지만 더블팀 수비에 이은 로테이션에 어려움을 겪어 골밑 실점했다. 나윤정, 송윤하의 슛도 림을 외면했다. 그러다가 강이슬, 나윤정이 3점으로 분위기를 바꿔 KB가 1쿼터 22-19로 앞섰다.2쿼터에도 KB는 사카이의 외곽슛이 터졌지만 게예에게 계속 골밑을 내줬다. 사라고사가 리바운드에 이어 빠른 공격을 전개하자 속수무책으로 당했다. 강이슬이 쉬는 구간에서 나윤정, 허예은이 외곽 득점을 책임지며 팽팽한 흐름을 유지했다. 하지만 전반 종료와 함께 라이아 플로레스의 3점이 터져 KB가 3점 밀렸다.3쿼터 초반 베로니카 보라치코바에게 외곽포를 얻어맞은 KB는 허예은의 장거리 3점으로 응수했다. 그러나 강이슬이 체력에 부친 듯 슈팅을 4번 연속 실패했고 사라고사는 집요하게 골밑을 파고들었다. KB는 더블팀 수비를 펼치다가 외곽슛을 허용하며 3쿼터까지 53-67로 뒤졌다.4쿼터엔 강이슬이 다시 3점포를 터트렸다. 이어 먼 거리에서 다시 정면 외곽슛을 꽂았다. 그러나 송윤하가 경기 종료 7분 47초를 남기고 수비 도중 5반칙으로 코트를 벗어났다. 속공을 주도한 허예은이 상대 비신사적 반칙(U파울)을 유도하면서 희망의 불씨를 키웠다. KB는 강이슬의 연속 8득점으로 턱밑까지 추격했다. 압박 수비로 상대 실책을 유도한 KB는 강이슬, 허예은의 슛이 빗나가며 승기를 내줬다.서진솔 기자