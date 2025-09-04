가스공사 “라건아 세금 완납…묵직한 모습 그대로, 외곽슛은 더 정확해져”

이미지 확대 지난달 27일 필리핀에서 전지훈련 중인 대구 한국가스공사 라건아. 대구 한국가스공사 소셜미디어

프로농구 대구 한국가스공사 라건아가 마지막 과제였던 세금 문제를 모두 처리하고 한국에서 재출발할 준비를 마쳤다.가스공사 관계자는 4일 서울신문과의 통화에서 “라건아가 지난달 말 에이전트를 통해 남았던 종합소득세를 냈다. 새 시즌 한국프로농구(KBL) 무대에서 다시 ‘라건아’가 적힌 유니폼을 입는다. 뛰고 싶다는 의지가 굉장히 강하다”고 설명했다.라건아는 지난해 5월 부산 KCC 소속으로 2023~24 프로농구 챔피언결정전 정상에 오른 뒤 한국 무대를 떠났다. 중국을 거쳐 필리핀에서 한 시즌으로 소화한 라건아는 가스공사의 손을 잡으면서 1년 만에 국내 복귀하게 됐다.그는 지난해까지 KCC, 대한민국농구협회, KBL과의 4자 계약을 통해 특별귀화 선수로 한국 농구 대표팀과 프로농구 무대에서 활약했다. 그러다가 지난해 대표팀, KCC와 차례로 동행을 마쳤는데 이 과정에서 2024년 종합소득세 문제가 남았다. 이 때문에 국내 복귀에 난항이 예상됐다. 하지만 라건아는 “당연히 내야 한다”고 말했고 지난달에 최종 처리했다. 이제 그는 이달 8일부터 2주 동안 일본에서 동료들과 함께 시즌을 준비한다.KBL 역대 정규시즌 리바운드 1위(6567개)와 득점 2위(1만 1343점), 플레이오프(PO) 역대 최다 득점(1560점) 등 굵직한 발자취를 남긴 라건아는 다음 달 개막하는 2025~26시즌에서 가스공사의 골밑을 책임질 예정이다. 그의 외국인 파트너는 지난 시즌 6강 PO에서 가스공사 소속으로 인상적인 활약을 펼쳤던 만콕 마티앙이다. 다만 마티앙은 한국에선 단기전을 경험한 게 전부라 라건아가 그의 적응을 도울 전망이다.강혁 가스공사 감독은 “건아가 우리가 알고 있는 묵직한 모습을 그대로 간직했다. 훈련에 임하는 자세가 매우 진지하고, 외곽슛은 더 정확해졌다”며 “동료들과도 굉장히 잘 어울린다. 마티앙을 이끌어 팀의 중심을 잡아줄 것”이라고 전했다.서진솔 기자