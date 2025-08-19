아시아쿼터 2명 출전 ‘3쿼터만’ 제한한 여자농구, 박신자컵에선 전 쿼터 확대

이미지 확대 여자프로농구 아시아쿼터 선수들이 지난 6월 6일 일본 도쿄에서 열린 2025~26 드래프트를 마치고 새 시즌 각오를 다지고 있다. WKBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여자프로농구 아시아쿼터 제도가 ‘3쿼터만’ 2명이 출전하도록 허용한 정규시즌과 달리 2025 박신자컵에선 한 경기 내내 2명이 뛸 수 있게 조정됐다.한국여자농구연맹(WKBL) 관계자는 19일 서울신문과의 통화에서 “국내 구단이 전력을 다해 해외 팀들을 상대하도록 아시아쿼터 2명을 다 활용하게 했다”며 “정규시즌과는 다른 성격의 대회”라고 설명했다.이번 박신자컵은 30일부터 다음 달 7일까지 부산 사직실내체육관에서 열린다. 올해 10주년을 맞아 WKBL은 국내 6개 구단을 비롯해 일본 후지쓰 레드웨이브와 덴소 아이리스, 스페인 사라고사, 헝가리 DVTK 등 총 10개 팀을 초청했다. 유럽 구단이 참여하는 건 이번이 처음이다.지난해 박신자컵엔 일본 3개 팀, 대만 1개 팀이 초청됐는데 국내 팀은 모두 탈락했고 결승에서 후지쓰와 도요타 안텔롭스(일본)가 맞붙었다. 이어 후지쓰가 정상에 오르면서 일본 국가대표 미야자와 유키가 대회 최우수선수(MVP)를 받았다. 후지쓰는 2년 연속 대회에 참가한다. 이에 연맹이 한국 팀들의 자존심 회복을 위해 선수 기용 폭을 넓힌 것이다.다만 WKBL은 지난 2월 이사회를 통해 정규시즌엔 3쿼터에만 아시아쿼터 2명, 나머지 시간엔 1명만 나설 수 있도록 제도를 바꿨다. 4쿼터엔 국내 선수의 비중이 높아야 하고 2쿼터보단 3쿼터의 중요도가 크기 때문에 이같이 결정했다고 WKBL은 밝힌 바 있다.서진솔 기자