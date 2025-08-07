한국 박지수 vs 일본 미야자와 vs 스페인 오르티스…국가대표 맞대결, 박신자컵 명단 확정

이미지 확대 한국여자농구연맹(WKBL)은 7일 2025 박신자컵에 출전하는 선수 명단이 확정됐다고 밝혔다. WKBL 제공

이미지 확대 청주 KB 박지수가 2023년 9월 청주체육관에서 열린 2023 박신자컵에서 도요타 안텔롭스를 상대로 드리블하고 있다. WKBL 제공

이미지 확대 후지쓰 레드웨이브 미야자와 유키가 지난해 9월 8일 아산 이순신체육관에서 열린 2024 박신자컵에서 최우수선수(MVP) 트로피를 받고 있다. WKBL 제공

한국 여자농구의 기둥 박지수(청주 KB)와 일본 간판 미야자와 유키(후지쓰 레드웨이브), 2024 파리올림픽에서 활약한 마리오나 오르티스(스페인·사라고사)까지. 각 국가대표가 2025 박신자컵에서 자존심 대결을 펼친다.한국여자농구연맹(WKBL)은 7일 2025 박신자컵에 출전하는 선수 명단이 확정됐다고 밝혔다. 대회는 이달 30일부터 다음 달 7일까지 부산 사직실내체육관에서 열린다. 올해 10주년인 박신자컵은 WKBL 6개 구단과 일본, 스페인, 헝가리의 4개국 등 총 10개 팀이 참가한다. 등록을 마친 선수는 134명이다. 용인 삼성생명과 KB가 가장 많은 16명, 헝가리 DVTK가 가장 적은 10명이었다.한국을 대표하는 선수들이 모두 출격한다. 2024~25시즌 챔피언결정전 최우수선수(MVP) 안혜지(부산 BNK)를 비롯해 정규시즌 8관왕 김단비(아산 우리은행)가 이름을 올렸다. 이어 김단비와 함께 베스트5에 선정된 김소니아(BNK), 허예은(KB), 키아나 스미스, 배혜윤(이상 삼성생명) 등 각 팀의 주축 선수들이 포함됐다.지난 시즌 터키 무대에 도전한 박지수는 2년 만에 박신자컵에 나서게 됐다. 지난 7월 2025 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵에 국가대표로 차출됐던 최이샘(인천 신한은행), 강유림(삼성생명), 강이슬(KB), 홍유순(신한은행), 이해란(삼성생명) 등도 출전할 예정이다. 이이지마 사키(부천 하나은행), 미마 루이(신한은행) 등 아시아쿼터 자원도 이 대회에서 첫선을 보인다.일본 W리그 최강 후지쓰는 지난해 박진자컵 우승과 MVP를 모두 거머쥔 미야자와 유키, 미국여자프로농구(WNBA) 출신 마치다 루이를 내보낸다. W리그 준우승팀 덴소는 일본 국가대표로 2025 FIBA 아시아컵 2위에 오른 다카다 마키, 야부 미나미 등이 이끈다.이번 박신자컵엔 역대 처음 스페인, 헝가리 등 유럽팀도 참가한다. 오르티스와 2024 WNBA 드래프트에서 코네티컷에 지명됐던 엘레나 푸에오는 사라고사, 헝가리 국가대표 커냐시 베로니커와 리투아니아 국가대표 그리가라우스키테 모니카는 DVTK 소속으로 부산을 찾는다.서진솔 기자