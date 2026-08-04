이정후, 멀티홈런에 도루까지...“성공한다면 샌프란시스코에서”

세줄 요약 트레이드 소문 속 흔들림 없는 활약

텍사스전 멀티홈런·도루 포함 맹타

샌프란시스코 5-1 승리 견인

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 4일(한국시간) 미 텍사스주 알링턴의 글로브라이프필드에서 열린 2026 메이저리그 텍사스 레인저스와의 경기 8회 초 1점 홈런(시즌 8호)을 치고 있다. 이정후는 3회에도 1점 홈런을 치며 멀티 홈런을 기록했다. 알링턴 AP뉴시스

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 4일(한국 시간) 미 텍사스주 알링턴의 글로브 라이프 필드에서 열린 2026 메이저리그 텍사스 레인저스와의 경기 5회 초 좌중간 안타로 진루한 후 2루를 훔치고 있다. 알링턴 AP뉴시스

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트레이드 소문으로 분위기가 뒤숭숭한 속에서도 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 조금도 흔들리지 않았다. 트레이드 마감일이던 4일(한국시간)에도 시원한 홈런포 2방을 쏘아 올리며 팀 승리를 이끌었다.이정후는 이날 미국 텍사스주 알링턴의 글로브라이프필드에서 벌어진 메이저리그(MLB) 텍사스 레인저스전에서 솔로홈런 2방을 포함해 4타수 3안타 3타점 2득점의 눈부신 활약을 펼쳤다. 올 시즌 3안타 이상을 친 10번째 경기였다. 시즌 타율은 0.306으로 올랐다. 도루도 1개 추가했다. 이정후 활약으로 자이언츠는 5-1로 승리했다.1회초 첫 타석에서는 삼진으로 물러났지만 2회초부터는 타격쇼를 펼쳤다. 2-0으로 앞선 3회초 1사 후 텍사스 선발 칼 콴트릴의 스플리터가 제대로 떨어지지 않자 기다렸다는 듯 방망이를 돌렸다. 우중간 담장을 넘기는 비거리 125m의 솔로홈런이었다. 5회초 2사 후에는 좌전안타를 치고 출루한 뒤 2루를 훔쳐 시즌 8번째 도루를 기록했다. 8회초에는 구원 등판한 페이턴 그레이의 슬라이더를 받아쳐 또다시 우중간 담장을 넘겼다.지난달 26일 LA 에인절스전 이후 9일 만에 7, 8호 홈런을 연거푸 쏘아 올린 이정후는 지난해 자신의 시즌 최다 홈런과 타이를 이뤘다. 이정후가 메이저리그에서 한 경기 홈런 2개를 기록한 것은 지난해 4월 14일 뉴욕 양키스전 이후 두 번째다. 이정후는 9회초 1사 만루 상황에서 중견수 희생플라이로 타점도 추가했다.이정후는 경기를 마친 뒤 “메이저리그에서 성공을 거두게 된다면 자이언츠에서 이루고 싶다”며 팀에 대한 깊은 애정을 드러냈다.박현진 전문기자