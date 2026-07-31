MLB 통산 300안타! 4경기 연속 터진 이정후, 타구 속도가 무려

샌디에이고전서 4-1 승리 이끌어

시즌 24호 2루타 포함 3출루 경기

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 31일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 벌어진 샌디에이고 파드리스와 샌프란시스코의 경기에서 3회초 땅볼을 때린 후 타구를 지켜보고 있다. 2026.7.30 샌디에이고 AP 연합뉴스

세줄 요약 이정후, MLB 통산 300안타 달성

4경기 연속 안타와 3할 타율 유지

샌프란시스코, 샌디에이고에 4-1 승리

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이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 300안타를 기록했다. 시즌 타율도 3할을 유지하며 MLB에 현재 6명밖에 없는 3할 타자의 자리도 지켰다.이정후는 31일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 벌어진 샌디에이고 파드리스와 방문 경기에 5번 타자 우익수로 출전해 3타수 1안타 2볼넷을 기록했다. 이날 경기까지 4경기 연속 안타를 기록하며 시즌 타율은 0.302로 3할을 유지했다. MLB 전체로는 6위이자 내셔널리그에서는 4위다.1회초 유격수 땅볼로 물러난 이정후는 3-0으로 앞선 3회초 1사 1, 2루에서 1루 땅볼을 쳤다. 주자들이 한 베이스씩 옮겨 진루타가 됐지만 이후 득점타는 터지지 않았다. 5회초 무사 1루에서 볼넷으로 걸어 나갔고 4-1로 벌어진 7회초 1사 1루에서는 2루수 키를 넘어 우중간을 시원하게 가르는 시즌 24번째 2루타를 터뜨렸다. 샌디에이고 불펜 랜디 바스케스의 시속 95.2마일(약 153.2㎞) 직구를 공략해 타구 속도 100.8마일(약 162.2㎞)의 2루타를 생산했다. 9회초 2사 2루에서는 또 볼넷을 얻었다.이정후는 이번 시즌 타격왕에 도전할 정도로 타격감이 좋았다가 이후 조금 주춤하며 타격왕 경쟁에서는 밀린 상황이다. 그러나 연일 안타를 때려내며 아직 불씨는 이어가고 있다. 최근 10경기 중 8경기에서 안타를 생산했다. OPS(출루율+장타율)는 0.774를 기록 중이다.이정후의 활약 속에 샌프란시스코도 4-1로 승리하며 2연승을 달렸다. 샌프란시스코는 47승 62패로 내셔널리그 서부지구 4위에 머물러 있다.이날 샌디에이고의 송성문이 벤치를 지키면서 코리안 더비는 무산됐다.류재민 기자