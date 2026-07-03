빅리그 첫 홈런… 송성문 터졌다

세줄 요약 송성문, 빅리그 33경기 만에 첫 홈런

시카고 컵스전 4타수 2안타 1타점 맹타

샌디에이고, 송성문 활약에도 3-23 대패

이미지 확대 송성문(샌디에이고 파드리스)이 2일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고의 리글리 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그 정규시즌 시카고 컵스와의 맞대결에서 5회초 선두타자로 나서 빅리그 데뷔 첫 홈런을 터뜨린 뒤 세리머니를 선보이고 있다.

시카고 AP 연합뉴스

2026-07-03 B6면

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송성문(샌디에이고 파드리스)이 33경기 만에 고대하던 빅리그 첫 홈런을 터뜨렸다. 시즌 세 번째 멀티 히트(1경기 2안타 이상)도 작성했다.●시즌 세 번째 멀티 히트 맹타송성문은 2일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 방문 경기에 9번 타자 유격수로 출전해 4타수 2안타(1홈런) 1타점 1득점을 기록했다.3회초 선두타자로 나선 송성문은 컵스 선발 콜린 레아의 3구째 직구를 공략해 2루타로 기세를 올렸다. 후속타자가 모두 범타로 물러나 아쉬움을 남겼지만, 5회초 다시 선두타자로 나와 레아가 던진 초구 시속 94.1마일(약 151.4㎞) 직구를 받아쳐 비거리 117m짜리 솔로포를 터뜨렸다.공이 관중석을 맞고 튕겨 나온 탓에 송성문이 2루심에게 홈런을 확인하는 장면도 나왔다. 송성문은 “라인드라이브 타구였기 때문에 처음에는 홈런인 줄 몰랐다”고 밝혔다.송성문이 멀티 히트를 기록한 건 지난달 7일 뉴욕 메츠와의 경기 이후 처음이다. 6회, 8회에는 각각 좌익수 뜬공, 유격수 땅볼로 물러나 시즌 타율은 0.233(60타수 14안타)이 됐다. 다만 송성문의 활약에도 샌디에이고는 투수진 붕괴로 3-23으로 대패했다.●이정후, 29번째 멀티 히트… 타율 0.319이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 이날 애리조나 다이아몬드백스전에서 4타수 2안타 1타점 2득점 1도루로 활약하며 팀의 6-4 승리를 이끌었다. 타격왕 경쟁을 이어가다 앞서 2경기 연속 침묵하며 잠시 미끄러졌지만 이날 시즌 29번째 멀티 히트로 타율을 0.319로 끌어올렸다.류재민 기자